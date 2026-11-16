Elszabadult a házibuli: több száz tinédzser lepte el a milliárdos család luxusházát - videó

Aubrey és Lisa Vaughan november 6-án szervezett házibulit tinédzser fiuk számára a virginiai McLeanben található, mintegy 3,2 millió dollár értékű házukban. A Fairfax megyei rendőrség szerint azonban a parti hamarosan olyan méreteket öltött, amire senki sem számított: a hatóság szerint több mint száz, egyes becslések szerint akár 300 fiatal jelenhetett meg az ingatlannál – olvasható a New York Post oldalán.

Hatalmas tömeg lepte el egy virginiai házaspár luxusotthonát, miután a fiuknak rendezett házibulira több száz tinédzser érkezett (a kép illusztráció).

Fotó: Pexels

A rendőrséget este 9 óra után értesítették a szomszédok. A kiérkező járőrök több tucat, vélhetően ittas fiatalt láttak az utcákon, miközben a környéken alkohol szaga terjengett, és tűzijátékok is eldördültek.

A szülők szerint nem volt alkohol a házibuliban

A rendőrök a házaspárt is kérdőre vonták. Lisa Vaughan azt állította, hogy nem szolgáltak fel alkoholt.

Nem, egyáltalán nem volt alkohol

– mondta a testkamerás felvételen.

Az egyik járőr nevetve megkérdezte, hogy ezt komolyan gondolja-e. Nem sokkal később egy másik egyenruhás már arról beszélt, hogy „részeg gyerekek járkálnak mindenfelé”, és erősen érződik a szeszes ital szaga.

Aubrey Vaughan később azzal védekezett, hogy eredetileg a nyolcadikos fiuknak rendezték a házibulit, és nem számítottak arra, hogy idősebb diákok is csatlakoznak.

Fogalmunk sem volt róla, hogy kilencedikesek, tizedikesek, tizenegyedikesek és tizenkettedikesek is eljönnek. De itt vannak

– mondta a férfi.

A helyzet közben tovább fokozódott: hatalmas robbanás hallatszott a ház mögül. A rendőrök odasiettek, ahol kiabáló gyerektömeg fogadta őket.

Menekültek a rendőrök elől

A hátsó kertben mintegy százan zsúfolódtak össze. Többen a verandán felállított állványzatról másztak le, mások a lépcsőkön próbáltak helyet találni maguknak. A rendőrök felszólították őket, hogy hagyják el az ingatlant.

A tömeg végül az utcákon keresztül szétszéledt, miközben újabb hatósági egységek érkeztek a környékre.

A mintegy 1020 négyzetméteres luxusotthonban hét hálószoba és kilenc fürdőszoba található, valamint bár, borospince, edzőterem és több szabadidős helyiség is.

Az ingatlan értéke körülbelül 3,2 millió dollár.

A házaspár később önként jelentkezett a rendőrségen. Mindkettőjüket letartóztatták, majd 1000 dolláros, óvadék nélküli kötelezettségvállalás mellett szabadon engedték.

Aubrey Vaughan azt mondta, nem akarták, hogy így végződjön az este, és bocsánatot kért a történtek miatt.