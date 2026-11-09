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turista

Sportcipőben indult a jeges hegyek közé egy 21 éves turista, tragédia lett a vége

2 órája
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Tragédiával végződött egy fiatalokból álló társaság szombati túrája a romániai Retyezát-hegységben. A hegyi baleset következtében egy 21 éves turista életét vesztette, miután megcsúszott egy jeges szakaszon és lezuhant. A hegyimentők szerint a társaság nem megfelelő felszereléssel indult útnak.
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turistahalálesetbaleset

Halálos hegyi baleset történt szombaton a romániai Retyezát-hegységben, ahol egy 21 éves turista megcsúszott egy jeges hegygerincen, majd lezuhant. A fiatalember a Kusztura (Custura)-nyereg és a Kis-Papusa (Păpuşa Mică)-csúcs közötti gerinc nyugati oldalán vesztette életét – számolt be róla a Maszol.

A hegyi baleset áldozatát egész éjszaka keresték a mentőegységek
A hegyi baleset áldozatát egész éjszaka keresték a mentőegységek
Fotó: Salvamont/Facebook 

A fiatalember társai a balesetet követően nem tudtak eljutni hozzá, ezért a hegyimentők segítségére volt szükség. A mentőegységek egész éjszaka keresték az eltűnt turistát, a kutatásba nyomkövető kutyát és hőkamerával felszerelt drónt is bevontak.

A 21 éves férfit végül holtan találták meg. Holttestét vasárnap reggel átadták az igazságügyi orvostani intézetnek.

A hegyi baleset áldozata nem megfelelő felszereléssel indult útnak

A hegyimentők beszámolója szerint a fiatalok teljesen felkészületlenül vágtak neki a túrának. A tragédia áldozata melegítőnadrágot és sportcipőt viselt, amelyek nem biztosítottak megfelelő védelmet és tapadást a jeges, nehezen járható hegyi terepen.

A baleset ismét ráirányítja a figyelmet a magashegyi túrázás veszélyeire, különösen a hideg időszakban, amikor a jeges szakaszok megfelelő felszerelés nélkül fokozott kockázatot jelentenek.

 

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