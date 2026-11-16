Kilenc napig rekedt egy sziklafalon a nő – elképesztő, hogyan élte túl

Kilenc napig vesztegelt egy sziklafal oldalára rögzített sátorban Sasha DiGiulian amerikai hegymászó, miután heves téli vihar csapott le a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkra. A 34 éves világbajnok az El Capitan sziklaformáció leghosszabb mászóútvonalának teljesítésére vállalkozott, amikor a rendkívüli időjárás miatt kénytelen volt megszakítani az előrehaladást.
DiGiulian már tíz napja mászott, és mindössze 122 méterre volt a csúcstól, amikor az időjárás hirtelen rosszra fordult. A térségben heves esőzés, viharos szél, villámlás, jégeső és havazás nehezítette a körülményeket.
A sportoló a People magazinnak elmondta, hogy a Yosemite Nemzeti Parkban 1973 óta nem tapasztaltak ilyen súlyos novemberi időjárást.
Már tíz napja másztunk, és mindössze 400 lábnyira (kb. 122 méterre) voltunk a csúcstól. Ekkor csapott le ránk a vihar
– idézte fel DiGiulian.
Egy apró sátorban vészelte át a vihart a hegymászó
A szélsőséges időjárás miatt a mászás folytatása túlságosan veszélyessé vált, ezért DiGiulian egy úgynevezett portaledge-ben, vagyis a függőleges sziklafalhoz rögzített, függő sátorban keresett menedéket.
A mindössze 1,2 méter széles és 1,8 méter hosszú szerkezetben kilenc napot töltött, miközben odakint tombolt a vihar.
A sportoló számára a mindennapi teendők is komoly kihívást jelentettek. Hogy minél ritkábban kelljen elhagynia a menedéket, egy üres, közel négyliteres vizeskannából rögtönzött vizelőedényt készített.
A hideg és a nedvesség ellen is folyamatosan védekeznie kellett, mivel a ruházata időnként átnedvesedett. Élelmiszerkészlete főként fagyasztva szárított ételekből és proteinszeletekből állt, a víz melegítéséhez pedig hordozható főzőkészüléket használt.
A várakozás ideje alatt egy e-könyv-olvasó segítségével több könyvet is elolvasott.
Mentálisan is megviselte a kilencnapos várakozás
DiGiulian szerint a fizikai nehézségek mellett a hosszan tartó bezártság és tétlenség jelentette az egyik legnagyobb megpróbáltatást.
Nem vagyok az a típus, aki szeret egy helyben ülni. Számomra ez olyan volt, mintha zen szerzetessé kellett volna válnom
– fogalmazott.
A sportoló légzőgyakorlatokkal, vizualizációval és a pályafutása során elsajátított mentális technikákkal igyekezett megőrizni a nyugalmát.
Elmondása szerint többször is mérlegelte, hogy leereszkedjen-e a sziklafalról, ám ez azt jelentette volna, hogy akár egy teljes évet kell várnia az újabb próbálkozásra.
Választhattam, hogy kilenc napig meghúzom magam a sátorban, és kivárom, lesz-e lehetőségem befejezni a mászást, vagy leereszkedem, feladom a próbálkozást, és újabb egy évet várok a következő szezonig
– idézte fel. Hozzátette, hogy a hosszú felkészüléshez képest a kilencnapos várakozást nem tartotta túl nagy áldozatnak.
Történelmet írt a hegymászó a Yosemite Nemzeti Parkban
A vihar kilenc nap után végül elvonult, így DiGiulian folytathatta az útját. A sportoló sikeresen elérte az El Capitan csúcsát, és első nőként teljesítette szabadmászással a sziklaformáció leghosszabb útvonalát.
A szabadmászás során a sportoló a szikla természetes fogásait használva halad előre, a kötelek és egyéb biztosítóeszközök pedig kizárólag az esetleges zuhanások megakadályozására szolgálnak.
Az expedíció összesen 23 napig tartott, amelyből kilencet a vihar miatt a sátorban kellett töltenie.
DiGiulian a csúcs elérését rendkívül mély személyes elégedettségként élte meg. A nehézségek ellenére továbbra is újabb hegymászó-kihívásokat keres. Amikor visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor végre felért az El Capitan tetejére, úgy fogalmazott, hogy rendkívül mély személyes elégedettséget érzett.
A megpróbáltatások ellenére DiGiulian továbbra sem tervezi, hogy felhagy az újabb hegymászó-kihívások keresésével.