Kilenc napig rekedt egy sziklafalon a nő – elképesztő, hogyan élte túl

Kilenc napig vesztegelt egy sziklafal oldalára rögzített sátorban Sasha DiGiulian amerikai hegymászó, miután heves téli vihar csapott le a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkra. A 34 éves világbajnok az El Capitan sziklaformáció leghosszabb mászóútvonalának teljesítésére vállalkozott, amikor a rendkívüli időjárás miatt kénytelen volt megszakítani az előrehaladást.

A Yosemite Nemzeti Park híres gránitsziklája, az El Capitan, amelynek megmászására a világbajnok hegymászó vállalkozott

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

DiGiulian már tíz napja mászott, és mindössze 122 méterre volt a csúcstól, amikor az időjárás hirtelen rosszra fordult. A térségben heves esőzés, viharos szél, villámlás, jégeső és havazás nehezítette a körülményeket.

A sportoló a People magazinnak elmondta, hogy a Yosemite Nemzeti Parkban 1973 óta nem tapasztaltak ilyen súlyos novemberi időjárást.

Már tíz napja másztunk, és mindössze 400 lábnyira (kb. 122 méterre) voltunk a csúcstól. Ekkor csapott le ránk a vihar

– idézte fel DiGiulian.

Egy apró sátorban vészelte át a vihart a hegymászó

A szélsőséges időjárás miatt a mászás folytatása túlságosan veszélyessé vált, ezért DiGiulian egy úgynevezett portaledge-ben, vagyis a függőleges sziklafalhoz rögzített, függő sátorban keresett menedéket.

A mindössze 1,2 méter széles és 1,8 méter hosszú szerkezetben kilenc napot töltött, miközben odakint tombolt a vihar.

A sportoló számára a mindennapi teendők is komoly kihívást jelentettek. Hogy minél ritkábban kelljen elhagynia a menedéket, egy üres, közel négyliteres vizeskannából rögtönzött vizelőedényt készített.

A hideg és a nedvesség ellen is folyamatosan védekeznie kellett, mivel a ruházata időnként átnedvesedett. Élelmiszerkészlete főként fagyasztva szárított ételekből és proteinszeletekből állt, a víz melegítéséhez pedig hordozható főzőkészüléket használt.

A várakozás ideje alatt egy e-könyv-olvasó segítségével több könyvet is elolvasott.

Mentálisan is megviselte a kilencnapos várakozás

DiGiulian szerint a fizikai nehézségek mellett a hosszan tartó bezártság és tétlenség jelentette az egyik legnagyobb megpróbáltatást.

Nem vagyok az a típus, aki szeret egy helyben ülni. Számomra ez olyan volt, mintha zen szerzetessé kellett volna válnom

– fogalmazott.