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hegymászó

Kilenc napig rekedt egy sziklafalon a nő – elképesztő, hogyan élte túl

42 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Sasha DiGiulian élete egyik legnagyobb kihívására vállalkozott, ám a csúcs közelében váratlan akadállyal kellett szembenéznie. Az amerikai hegymászó a heves téli vihar miatt kilenc napig egy függőleges sziklafal oldalára rögzített sátorban vesztegelt a Yosemite Nemzeti Parkban. A sportoló elmesélte, hogyan vészelte át a rendkívüli körülményeket, és miért döntött úgy, hogy a nehézségek ellenére sem adja fel a mászást.
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hegymászóviharKalifornia

Kilenc napig vesztegelt egy sziklafal oldalára rögzített sátorban Sasha DiGiulian amerikai hegymászó, miután heves téli vihar csapott le a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkra. A 34 éves világbajnok az El Capitan sziklaformáció leghosszabb mászóútvonalának teljesítésére vállalkozott, amikor a rendkívüli időjárás miatt kénytelen volt megszakítani az előrehaladást.

A Yosemite Nemzeti Park híres gránitsziklája, az El Capitan, amelynek megmászására a világbajnok hegymászó vállalkozott
A Yosemite Nemzeti Park híres gránitsziklája, az El Capitan, amelynek megmászására a világbajnok hegymászó vállalkozott
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

DiGiulian már tíz napja mászott, és mindössze 122 méterre volt a csúcstól, amikor az időjárás hirtelen rosszra fordult. A térségben heves esőzés, viharos szél, villámlás, jégeső és havazás nehezítette a körülményeket.

A sportoló a People magazinnak elmondta, hogy a Yosemite Nemzeti Parkban 1973 óta nem tapasztaltak ilyen súlyos novemberi időjárást.

Már tíz napja másztunk, és mindössze 400 lábnyira (kb. 122 méterre) voltunk a csúcstól. Ekkor csapott le ránk a vihar 

– idézte fel DiGiulian.

Egy apró sátorban vészelte át a vihart a hegymászó

A szélsőséges időjárás miatt a mászás folytatása túlságosan veszélyessé vált, ezért DiGiulian egy úgynevezett portaledge-ben, vagyis a függőleges sziklafalhoz rögzített, függő sátorban keresett menedéket.

A mindössze 1,2 méter széles és 1,8 méter hosszú szerkezetben kilenc napot töltött, miközben odakint tombolt a vihar.

A sportoló számára a mindennapi teendők is komoly kihívást jelentettek. Hogy minél ritkábban kelljen elhagynia a menedéket, egy üres, közel négyliteres vizeskannából rögtönzött vizelőedényt készített.

A hideg és a nedvesség ellen is folyamatosan védekeznie kellett, mivel a ruházata időnként átnedvesedett. Élelmiszerkészlete főként fagyasztva szárított ételekből és proteinszeletekből állt, a víz melegítéséhez pedig hordozható főzőkészüléket használt.

A várakozás ideje alatt egy e-könyv-olvasó segítségével több könyvet is elolvasott.

Mentálisan is megviselte a kilencnapos várakozás

DiGiulian szerint a fizikai nehézségek mellett a hosszan tartó bezártság és tétlenség jelentette az egyik legnagyobb megpróbáltatást.

Nem vagyok az a típus, aki szeret egy helyben ülni. Számomra ez olyan volt, mintha zen szerzetessé kellett volna válnom 

– fogalmazott.

A sportoló légzőgyakorlatokkal, vizualizációval és a pályafutása során elsajátított mentális technikákkal igyekezett megőrizni a nyugalmát.

Elmondása szerint többször is mérlegelte, hogy leereszkedjen-e a sziklafalról, ám ez azt jelentette volna, hogy akár egy teljes évet kell várnia az újabb próbálkozásra.

Választhattam, hogy kilenc napig meghúzom magam a sátorban, és kivárom, lesz-e lehetőségem befejezni a mászást, vagy leereszkedem, feladom a próbálkozást, és újabb egy évet várok a következő szezonig 

– idézte fel. Hozzátette, hogy a hosszú felkészüléshez képest a kilencnapos várakozást nem tartotta túl nagy áldozatnak.

Történelmet írt a hegymászó a Yosemite Nemzeti Parkban

A vihar kilenc nap után végül elvonult, így DiGiulian folytathatta az útját. A sportoló sikeresen elérte az El Capitan csúcsát, és első nőként teljesítette szabadmászással a sziklaformáció leghosszabb útvonalát.

A szabadmászás során a sportoló a szikla természetes fogásait használva halad előre, a kötelek és egyéb biztosítóeszközök pedig kizárólag az esetleges zuhanások megakadályozására szolgálnak.

Az expedíció összesen 23 napig tartott, amelyből kilencet a vihar miatt a sátorban kellett töltenie.

DiGiulian a csúcs elérését rendkívül mély személyes elégedettségként élte meg. A nehézségek ellenére továbbra is újabb hegymászó-kihívásokat keres. Amikor visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor végre felért az El Capitan tetejére, úgy fogalmazott, hogy rendkívül mély személyes elégedettséget érzett.

A megpróbáltatások ellenére DiGiulian továbbra sem tervezi, hogy felhagy az újabb hegymászó-kihívások keresésével.

 

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