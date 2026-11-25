Az AS-532 Cougar típusú helikopter a nyugat-törökországi Eskişehirből szállt fel kiképzési céllal. A gép a város központjától mintegy 15 kilométerre nyugatra fekvő Yörükakçayır település közelében zuhant le.
Kiképzőrepülés közben zuhant le a katonai helikopter
A török védelmi minisztérium először arról tájékoztatott, hogy a mentőegységek elérték a roncsokat, és megkezdték a kutatási és mentési munkálatokat. A tárca később megerősítette, hogy a balesetben öt katona életét vesztette.
A helyszínen készült felvételeken a mentőegységek mellett a helikopter súlyosan roncsolódott, füstölgő törzse is látható.
A szerencsétlenség oka egyelőre nem ismert – írta meg az AP.
Két héten belül a második halálos helikopter-baleset
November 12-én a török hadsereg egyik Sikorsky S-70 típusú helikoptere zuhant le a dél-törökországi Malatya közelében. Abban a balesetben a személyzet négy tagja vesztette életét.
A két légi szerencsétlenség összesen kilenc halálos áldozatot követelt.