Az AS-532 Cougar típusú helikopter a nyugat-törökországi Eskişehirből szállt fel kiképzési céllal. A gép a város központjától mintegy 15 kilométerre nyugatra fekvő Yörükakçayır település közelében zuhant le.

Ismét lezuhant egy török katonai helikopter. (Illusztráció)Fotó: OSCAR GONZALEZ / NurPhoto

Kiképzőrepülés közben zuhant le a katonai helikopter

A török védelmi minisztérium először arról tájékoztatott, hogy a mentőegységek elérték a roncsokat, és megkezdték a kutatási és mentési munkálatokat. A tárca később megerősítette, hogy a balesetben öt katona életét vesztette.

A helyszínen készült felvételeken a mentőegységek mellett a helikopter súlyosan roncsolódott, füstölgő törzse is látható.

A szerencsétlenség oka egyelőre nem ismert – írta meg az AP.

Két héten belül a második halálos helikopter-baleset

November 12-én a török hadsereg egyik Sikorsky S-70 típusú helikoptere zuhant le a dél-törökországi Malatya közelében. Abban a balesetben a személyzet négy tagja vesztette életét.

A két légi szerencsétlenség összesen kilenc halálos áldozatot követelt.