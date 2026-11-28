Nyolc ember meghalt, miután lezuhant egy perui katonai helikopter az ország egyik nehezen megközelíthető térségében. A gép a Sanabamba település közelében, az Apurímac, Ene és Mantaro folyók völgyében, röviden a VRAEM térségben szenvedett balesetet.
A helikopter egy katonai mentőakcióban vett részt: egy hadseregbeli járőr kimenekítésére indult.
A területet gyakran Koka-völgyként is emlegetik, mivel Peru legnagyobb kokatermesztő vidéke. A környéken bűnbandák és az egykori Fényes Ösvény nevű gerillaszervezet tagjai is tevékenykednek, ezért a térség biztonsági szempontból különösen kockázatosnak számít – írja a BBC.
A pilóta volt az egyetlen túlélő
A perui védelmi minisztérium közlése szerint a helikopter fedélzetén kilenc katona tartózkodott. A kutató-mentő egységek megtalálták a lezuhant gépet és a fedélzeten lévőket. Nyolcan életüket vesztették, a pilóta, Enzo Espinoza Roque viszont túlélte a szerencsétlenséget. A férfit Limába szállították, ahol szakorvosi ellátást kap.
A helikopter csütörtök este tűnt el, miután három katonát kimentett.
Még vizsgálják a helikopterbaleset okát
A szerencsétlenség körülményeiről egyelőre kevés részlet ismert. A perui hatóságok nem közölték, mi vezetett a helikopter lezuhanásához, így a baleset pontos okát még vizsgálják.
A tragédia egy újabb súlyos katonai helikopter-baleset Peruban: februárban egy másik Mi-17-es helikopter zuhant le az ország déli részén, akkor a fedélzeten tartózkodó mind a 15 ember életét vesztette.
Lezuhant egy török katonai helikopter
Újabb halálos légi baleset történt Törökországban kedden este. A török légierő egyik katonai helikoptere kiképzőrepülés közben zuhant le, a személyzet öt tagja életét vesztette. Két héten belül ez már a második halálos helikopter-baleset a török fegyveres erőknél.