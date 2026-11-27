Bevetésre kész az amerikai hadsereg első Dark Eagle rakétaütege, amelynek hadrendbe állítását közel háromévnyi késés előzte meg. Az új hiperszonikus rakéta rendkívüli sebességgel, hatalmas távolságból képes csapást mérni az ellenséges célpontokra. Az amerikai hadsereg megerősítette, hogy az első rakétaüteg már külföldi bevetésre is készen áll.

A képen az amerikai hadsereg Dark Eagle hiperszonikus rakétarendszere a floridai Cape Canaveralon, tesztelés közben Fotó: Wikipedia Forrás: Public Domain, https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Redirect/page/73445813

Mire képes az amerikaiak új hiperszonikus rakétája?

A Dark Eagle hatótávolsága a nyilvános adatok szerint mintegy 2775 kilométer, sebessége pedig meghaladja a hangsebesség ötszörösét. A fegyver kétfokozatú rakétával gyorsít fel egy különleges siklóegységet, amely nagy sebességgel halad a célpont felé.

A rendszer hagyományos robbanófejet hordoz, tehát nem atomfegyver.

Egy rakétaüteghez négy mobil indítóállás tartozik, így a fegyver különböző helyszínekről is indítható. Pontossága és részletes repülési jellemzői továbbra is titkosak.

Dark Eagle: az Egyesült Államok új szuperfegyvere

A fejlesztést évekig technikai problémák és késések hátráltatták. Az amerikai hadsereg 2025-ben már Ausztráliába is szállított Dark Eagle-eszközöket egy hadgyakorlatra, de a rendszer akkor még nem volt teljesen bevetésre kész.

Az új fegyver különösen a Kínával folytatott fegyverkezési versenyben lehet fontos. Peking ugyanis már 2020-ban hadrendbe állította saját hiperszonikus rakétarendszerét.

Az Egyesült Államok most további Dark Eagle rakétaütegek felállításán dolgozik, miközben a haditengerészet is készül a technológia alkalmazására. A tervek szerint a jövőben hadihajók és tengeralattjárók fedélzetéről is indíthatnak hasonló fegyvereket – olvasható az Army Recognition oldalán.