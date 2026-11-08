Hipnotizálta a diákokat az iskolaigazgató, majd egymás után jöttek a halálesetek

Dr. George Kenney több mint 70 embert hipnotizált a floridai középiskolában, pedig nem rendelkezett a szükséges engedéllyel. 2011-ben három tinédzser halt meg ugyanabból a városból: egyikük autóbalesetben, ketten pedig öngyilkosság következtében. Mindhármuk kapcsolatba került az igazgatóval, de a halálesetek és a módszerei közötti közvetlen kapcsolatot soha nem sikerült bizonyítani – írja a People.
Egészen különös történetet dolgoz fel a Look Into My Eyes című dokumentumsorozat. A floridai North Port High School igazgatója éveken át alkalmazott hipnózist diákokon, sportolókon, dolgozókon és szülőkön.
Eleinte többen úgy érezték, hogy segített nekik: volt, aki a tanulásban, más a vizsgadrukk leküzdésében vagy a sportteljesítmény javításában látott eredményt. Később azonban komoly kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Kenney egyáltalán alkalmazhatta-e a módszert.
Egy ötnapos tanfolyam után kezdett foglalkozni a diákokkal
George Kenney már tinédzserként érdeklődött a hipnózis iránt. 2009 végén egy ötnapos képzést végzett el a National Guild of Hypnosis Omni Hypnosis Centerében, hipnoterapeutai engedélyt azonban nem szerzett.
Ezt követően bemutatókat tartott az iskolában, majd egyéni foglalkozásokat is vállalt.
A diákok többek között vizsgadrukk, koncentrációs problémák és sportteljesítmény miatt keresték fel. Az üléseket dokumentálta és videóra vette, a részvételhez pedig szülői engedély kellett.
2011-ben a Sarasota Herald-Tribune szerint legalább 75 ember vett részt nála ilyen foglalkozáson, köztük diákok, sportolók, dolgozók és szülők. Egyik tanulója állítólag 40 alkalommal járt nála.
Több diák furcsa élményekről számolt be
Kenney később azt állította, nem tudta, hogy a hipnózis bizonyos esetekben – például depressziónál – veszélyes lehet. Azt is elismerte, hogy a foglalkozások előtt nem érdeklődött a fiatalok korábbi egészségügyi vagy mentális problémáiról.
Több egykori diák kellemetlen tapasztalatokról számolt be.
A JROTC-program egyik kirándulásán például az egyik fiú úgy ébredt, hogy rúzs volt az arcán, és nem emlékezett a történtekre. Egy másik diák a hipnózis után eltévedt a szállodában, majd később harisnyában és kifestett arccal tért magához.
Később memória- és koncentrációs problémákról is beszámolt.
Marcus Freeman egy fának hajtott
A 16 éves Marcus Freeman rendszeresen találkozott Kenney-vel, a barátja szerint minden pénteken, a futballmeccsek előtt. Egyik ismerőse arról számolt be, hogy a fiú a foglalkozások során olyan állapotba került, amelyben mentálisan jelen volt, miközben alig érzékelte a testét.
Az iskolaigazgató azt állította, hogy azért alkalmazta nála a módszert, hogy fiatal sportoló agya lassabban dolgozza fel a pályán történteket, és tagadta, hogy a fájdalomérzet csökkentése lett volna a cél.
2011. március 15-én Freeman a barátnőjével tartott hazafelé egy fogorvosi kezelés után, amikor a lány szerint hirtelen furcsán kezdett viselkedni. A fiú letért az útról és egy fának csapódott.
Freeman meghalt, barátnője pedig súlyosan megsérült.
Wesley McKinley a halála előtti napon találkozott vele
A 16 éves Wesley McKinley tehetséges zenész volt, és a rangos Juilliard művészeti egyetem meghallgatására készült.
Összesen három alkalommal vett részt Kenney foglalkozásain, a legutóbbira pedig mindössze egy nappal a halála előtt került sor.
Édesanyja szerint Wesley egy korábbi alkalom után feltűnően furcsán viselkedett: nem reagált a saját nevére, és azt hitte, hogy 11 ujja van. Az asszony úgy emlékezett rá, mintha fia szinte „zombiszerű” állapotba került volna.
A halála napján ismét szokatlanul viselkedett. Hazatért, letette a táskáját, majd kisétált a hátsó ajtón. Körülbelül egy órával később édesanyja szirénák hangjára lett figyelmes.
Wesley McKinley 2011. április 8-án öngyilkosságot követett el.
Az iskolaigazgató később azt mondta, hogy a fiú cyberbullying és más problémák miatt lehetett veszélyeztetett, és nem tudott arról, hogy depresszióval küzdött.
Brittany Palumbo a teszteredményei miatt fordult hozzá
A 17 éves Brittany Palumbo 2010 végén kereste fel Kenney-t, hogy javítson a SAT-eredményein és enyhítse a vizsgaszorongását.
Édesanyja szerint ekkoriban szakított a barátjával, és attól félt, hogy nem veszik fel a University of Central Floridára.
Szomorú volt, de nem depressziós
– mondta később.
Az anya jelen volt a rögzített ülésen, amely során a pedagógus nyolc-tíz percen át előrehajolva tartotta Brittanyt. A lány később egyáltalán nem emlékezett erre.
A SAT azonban ezután sem sikerült jól, a tanuló pedig egyre kétségbeesettebb lett, mert úgy érezte, a hipnózis volt az utolsó esélye az egyetemi felvételre.
2011. május 4-én azt mondta, lepihen a szobájában. Amikor később nem válaszolt a szüleinek, bementek hozzá, és holtan találták a gardróbjában.
Édesanyja később azt mondta, nem hiszi, hogy Kenney öngyilkosságra „programozta” volna Brittanyt, de szerinte olyan eszközt adhatott a kezébe, amely hozzájárult a végzetes döntéshez.
Kenney először azt is tagadta, hogy valaha hipnotizálta volna Brittanyt. Később azzal magyarázta ezt, hogy a történtek okozta stressz miatt „véletlenül” hazudott.
Voltak, akik kiálltak az igazgató mellett
Nem minden egykori diák tartotta veszélyesnek Kenney módszereit. Többen úgy vélték, hogy a gyászoló családok bűnbakot kerestek.
Stephen Ware például azt mondta, az iskolaigazgató segítségével sikerült teljesítenie az FCAT-tesztet.
Korábban ötször megbukott, majd édesanyjával együtt részt vett a foglalkozásokon. Ezután sikeresen vizsgázott, ráadásul az újravizsgázók közül neki lett a legmagasabb pontszáma.
Egy sérült diáknál is bevetette volna a módszert
Brittany halála után a Sarasota megyei iskolai tankerület vizsgálatot indított.
Az iskola ápolónője, Denise Brislin szerint Kenney egy sérült diák ellátásába is beavatkozott.
A fiú az iskolai konditeremben sérült meg, és a beszámolók szerint az igazgató megpróbálta hipnotizálni a fájdalom enyhítésére, miközben az ápolónőt távol tartotta tőle.
Kenney ezt tagadta, és azt mondta, csupán megnyugtatni próbálta a sérültet. Később azonban elismerte, hogy valóban az ápolónő útjába állt.
Végül lemondott az igazgatói posztról
A vizsgálat megállapította, hogy Kenney engedély nélkül végzett terápiás hipnózist. 2012-ben nem vitatta a vétséget, ezért két egymást követő, hat hónapos próbaidőt és 50 óra közmunkát kapott, majd lemondott igazgatói posztjáról.
2013-ban a tanári engedélyéről is lemondott, később pedig Észak-Karolinába költözött.
A három fiatal családja beperelte a Sarasota megyei iskolai tankerületet, arra hivatkozva, hogy az igazgató módszerei szerepet játszhattak a halálesetekben, és az iskolának meg kellett volna akadályoznia tevékenységét. 2015-ben családonként 200 ezer dolláros kártérítéssel zárult az ügy.
A vizsgálatok és a perek ellenére soha nem bizonyították, hogy Kenney hipnózisa közvetlenül hozzájárult volna a három fiatal halálához.