Hipnotizálta a diákokat az iskolaigazgató, majd egymás után jöttek a halálesetek

Dr. George Kenney több mint 70 embert hipnotizált a floridai középiskolában, pedig nem rendelkezett a szükséges engedéllyel. 2011-ben három tinédzser halt meg ugyanabból a városból: egyikük autóbalesetben, ketten pedig öngyilkosság következtében. Mindhármuk kapcsolatba került az igazgatóval, de a halálesetek és a módszerei közötti közvetlen kapcsolatot soha nem sikerült bizonyítani – írja a People.

Három tinédzser halt meg 2011-ben egy floridai városban, mindhárman kapcsolatba kerültek az iskola igazgatójával, aki rendszeresen hipnotizálta a diákokat.

Fotó: Illusztráció/Pexels

Egészen különös történetet dolgoz fel a Look Into My Eyes című dokumentumsorozat. A floridai North Port High School igazgatója éveken át alkalmazott hipnózist diákokon, sportolókon, dolgozókon és szülőkön.

Eleinte többen úgy érezték, hogy segített nekik: volt, aki a tanulásban, más a vizsgadrukk leküzdésében vagy a sportteljesítmény javításában látott eredményt. Később azonban komoly kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Kenney egyáltalán alkalmazhatta-e a módszert.

Egy ötnapos tanfolyam után kezdett foglalkozni a diákokkal

George Kenney már tinédzserként érdeklődött a hipnózis iránt. 2009 végén egy ötnapos képzést végzett el a National Guild of Hypnosis Omni Hypnosis Centerében, hipnoterapeutai engedélyt azonban nem szerzett.

Where Is Dr. George Kenney Now? Inside the Former Hypnotist Principal's Life After 3 of His Students Died https://t.co/XLpx6oHYLY — People (@people) February 20, 2026

Ezt követően bemutatókat tartott az iskolában, majd egyéni foglalkozásokat is vállalt.

A diákok többek között vizsgadrukk, koncentrációs problémák és sportteljesítmény miatt keresték fel. Az üléseket dokumentálta és videóra vette, a részvételhez pedig szülői engedély kellett.

2011-ben a Sarasota Herald-Tribune szerint legalább 75 ember vett részt nála ilyen foglalkozáson, köztük diákok, sportolók, dolgozók és szülők. Egyik tanulója állítólag 40 alkalommal járt nála.

Több diák furcsa élményekről számolt be

Kenney később azt állította, nem tudta, hogy a hipnózis bizonyos esetekben – például depressziónál – veszélyes lehet. Azt is elismerte, hogy a foglalkozások előtt nem érdeklődött a fiatalok korábbi egészségügyi vagy mentális problémáiról.

The Principal Who Hypnotized Dozens of Students, Then Three of Them Died. In the early 2000s, Dr. George Kenney was the popular principal of North Port High School in Florida. He offered private “hypnosis sessions” to students, athletes, and even some parents, promising to reduce anxiety, improve focus, boost sports performance, and help with pain or personal issues. Kenney had no formal training or license as a hypnotherapist. He had taught himself from books and tapes. He ignored repeated warnings from school administrators to stop the sessions unless they were part of a psychology class and had proper parental permission. Between 2006 and 2011, he hypnotized as many as 75 people on school property, often behind closed doors. Then, in the spring of 2011, tragedy hit the small community hard. On March 15, 16-year-old star football player Marcus Freeman was driving with his girlfriend Carley O’Boyle after a dentist appointment. Carley later told investigators that Marcus suddenly got a strange look on his face, tilted his head back, locked his arms, and became completely unresponsive, as if in a trance. The truck veered off the road and crashed into a tree. Marcus died. Carley survived with serious injuries. Weeks later, 16-year-old guitarist Wesley McKinley, who had seen Kenney for audition anxiety, took his own life. Soon after, another 16- or 17-year-old student, Brittany Palumbo, also died by suicide. All three had undergone private hypnosis sessions with Principal Kenney in the months or weeks before their deaths. When the connections surfaced, the school launched an investigation. Kenney initially downplayed or denied some sessions but eventually admitted to hypnotizing the students. He pleaded no contest to two misdemeanor counts of practicing hypnosis without a license, received probation, resigned in 2012, and later surrendered his teaching certificate. The school district settled lawsuits with the three families. No official ruling ever declared that the hypnosis directly caused the deaths. Kenney maintained he was only trying to help. But the timing, the trance-like state described in the car crash, and the pattern left parents, students, and the community with deep, lingering questions about what had really happened inside those closed-door sessions. — visionaryvoid (@Visionaryvoid) March 28, 2026

Több egykori diák kellemetlen tapasztalatokról számolt be.

A JROTC-program egyik kirándulásán például az egyik fiú úgy ébredt, hogy rúzs volt az arcán, és nem emlékezett a történtekre. Egy másik diák a hipnózis után eltévedt a szállodában, majd később harisnyában és kifestett arccal tért magához.

Később memória- és koncentrációs problémákról is beszámolt.