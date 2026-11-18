A november 17-én este kezdődött havazás másnap reggelre jelentős fennakadásokat okozott az oroszországi Vlagyivosztokban. A csúszós utakon több közlekedési baleset történt, egyes emelkedőkön autók és autóbuszok akadtak el. A hatóságok ideiglenesen korlátozták a teherautók behajtását a városba, és több útszakaszon is forgalomkorlátozást vezettek be. A hóeltakarításban 131 munkagépet mozgósítottak.

Hó borítja az utcákat és a parkoló autókat

Fotó: Profimedia

A hó és a jegesedés miatt az autósokat is figyelmeztették

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a személygépkocsik használatát, és ne parkoljanak az utak mentén, hogy ne akadályozzák a hóeltakarító gépek munkáját. A munkáltatóknak azt is javasolták, hogy ahol a munkakör lehetővé teszi, biztosítsanak otthoni munkavégzést alkalmazottaik számára – írta a PrimaMedia.

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