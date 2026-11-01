Szinte egy métert sem látni előre: szakad a hó az Alpokban - videó

Aki már várta a síszezont, annak jó hírünk van, ugyanis november 1-jével elkezdett szakadni a hó az Alpokban. A MetFigyelő Facebook-oldalán megosztott videóban látható, hogy hatalmas pelyhekben, sűrűn zúdult a hó az osztrák Hintertuxi-gleccser térségében vasárnap délelőtt. Sommerberg környékén a havazás átmenetileg a közlekedést is megbénította.

Hómaró segítségével takarítják a friss havat az 1838 méter magas Wendelstein látogatói teraszáról a Bajor-Alpokban. Fotó: UWE LEIN / DPA

Zuhog a hó az Alpokban

A novemberi markáns hidegbetörés miatt intenzív havazás kezdődött az Alpok északi és keleti vonulatain. Ausztria mellett a német Alpokba is megérkezett a tél Mindenszentek napjára. Az 1838 méter magas Wendelstein hegyen olyan mennyiségű friss hó hullott, hogy a karbantartóknak hómarókkal és hókotrókkal kellett megtisztítaniuk a területet.

A Bild szerint a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) vasárnap gyenge havazást jelentett az Alpokban. A hóhatár körülbelül 1000 méterre süllyedt.

Megérkezett a tél a szomszédba

Igazi téli tájjá változtak Bosznia-Hercegovina hegyvidékei november első napján. A havazás több népszerű hegyet is fehérbe borított, egyes területeken pedig akár 20 centiméter friss hó is hullhat