Súlyosan megsérült egy hétéves gyermek csütörtök reggel Bécsben, amikor egy megcsúszó hókotró traktor a tolólapjával a buszmegálló falához szorította őt és édesanyját. A kisgyermeket kórházba vitték, az anya könnyebb sérülésekkel megúszta – írja a Heute.

Súlyos baleset Bécsben: hókotró szorított falhoz egy anyát és gyermekét

Fotó: Illusztráció/Pexels

Megcsúszott a havas járdán a hókotró

A történtek 8 óra 5 perc körül játszódtak le a Liesing kerületben, az Endresstraßén, az Atzgersdorf megállónál. A rendőrség szerint egy 40 éves férfi éppen a havat takarította el a járdáról, amikor a traktorral a Kirchenplatz felé tartott.

A sofőr éppen elhagyni készült a megálló területét, amikor a jármű a havas járdán elvesztette a tapadását és előrecsúszott. Az ott várakozó nő és hétéves gyermeke ekkor a munkagép útjába került.

A tolólap a váróhelyiség külső falához préselte őket.

Súlyos állapotban vitték kórházba a gyermeket

A bécsi hivatásos mentők azonnal megkezdték a gyermek ellátását, majd kórházba szállították.

A hatóságok szerint súlyos sérüléseket szenvedett.

Az édesanya könnyebb, felületi vágásokkal megúszta a balesetet. A történtek pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.