Megrázó tragédia rázta meg a németországi Kehl városát. Öt ember vesztette életét egy társasházi lakásban, köztük három gyermek. A borzalomra akkor derült fény, amikor hétfő reggel feltűnt, hogy a család kiskorú tagjai nem jelentek meg az iskolában – írja a Heute.

Két koporsó egy halottaskocsiban a kehli lakóház előtt, ahol több holttestet találtak.

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Senki nem nyitott ajtót

A rendőrök délelőtt 11 óra 30 perc körül érkeztek a Richard-Wagner-Straßén álló épülethez. Korábban jelezték, hogy a gyerekek távol maradtak az órákról, ám amikor a hatóságok becsengettek, nem érkezett válasz.

Több holttestet találtak egy kehli lakóházban

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A helyszínre érkező egységek hamarosan több holttestet fedeztek fel.

Mivel a lakásban veszélyes gázkoncentrációt mértek, az elsőként kiérkezők nem tudtak azonnal bemenni. A tűzoltók biztosították a területet, majd védőfelszerelésben a rendőrök is megkezdték az átvizsgálást.

Öt áldozatra bukkantak: az első információk szerint a család édesapja, egy másik hozzátartozó és három gyermek halt meg. Két további kiskorút a mentők láttak el, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

Senki sem sejtette, milyen borzalom rejtőzik a németországi lakásban: a rendőrök öt holttestre bukkantak, köztük három gyermekére.

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Kórházba került egy rendőr is

A levegőben lévő gáz a mentésben részt vevőket is veszélybe sodorta.

Egy rendőr és egy szemtanú könnyebben megsérült, amikor bejutottak az ingatlanba, ezért mindkettőjüket kórházba vitték.

A tűzoltók a társasház többi lakását is átvizsgálták, ezt követően a hatóságok szerint már nem fenyegetett közvetlen veszély. A lakókat a helyszínen segítették, további sérültről nem érkezett jelentés.

A rendőrség egyelőre nem tudja, mi vezetett a tragédiához. Vizsgálják, mi okozta a lakásban kialakult magas gázkoncentrációt, és azt is, hogy műszaki meghibásodás vagy bűncselekmény állhat-e az öt ember halálának hátterében.