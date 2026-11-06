Azt hitte, csak egy nagy halat fogott, aztán kiderült, hogy 225 millió forintot ér – videó

Egy nyugodt esti horgászat során olyan szerencse érte a 26 éves ausztrál Matthew Maurice-t, amiről aligha álmodhatott. Öccsével együtt indult horgászni, és nem sokkal később egy különleges jelöléssel ellátott barramundi (ázsiai sügér) akadt a horgára. Hamarosan kiderült, hogy a zsákmány egymillió ausztrál dolláros fődíjat ér – írja a svájci Blick.

A 26 éves ausztrál egy egymillió dolláros, mintegy 225 millió forintos főnyereményt érő barramundit húzott ki a vízből.

Fotó: Illusztráció/Pexels

Már a jelölésből tudta, hogy valami különleges akadt a horgára

Matthew Maurice múlt csütörtök este a Darwin városától keletre fekvő Corroboree Billabongon pecázott testvérével. A népszerű horgászhelyen azonban hamarosan minden megváltozott.

Az első tíz másodpercben láttam, ahogy a hal kiugrik a vízből, és azonnal észrevettem rajta a piros jelölést

– mesélte az ABC-nek.

Der 26-jährige Matthew Maurice aus Darwin hat das geschafft, wovon viele Angler nur träumen können. Er zog einen prämierten Barramundi aus dem Wasser und wurde plötzlich Millionär. Mit seinem unerwarteten Gewinn ist er dabei nicht allein. https://t.co/hyABOzwInq https://t.co/CsCe54P2oR — Blick (@Blickch) November 5, 2026

A tapasztalt pecás rögtön felismerte a jelet. A barramundi a „Million Dollar Fish” nevű verseny egyik megjelölt hala volt. A versenyben több folyóba is visszaengednek olyan példányokat, amelyek kifogásáért különböző összegű pénznyeremény jár.

Száz megjelölt barramundi 10 ezer ausztrál dollárt ér, egyikükre azonban az egymillió dolláros fődíjat rejtő jelölés került.

A horgász azonnal felhívta a szüleit

Maurice-nek még meg kellett küzdenie a zsákmánnyal.

A körülbelül 80 centiméteres ragadozó komoly erőt fejtett ki, a fiatalember pedig később úgy fogalmazott: élete legstresszesebb két perce volt, mire sikerült a csónakba emelnie.

Ekkor még fogalma sem volt arról, hogy mekkora szerencse érte. A szervezőktől tudta meg, hogy éppen a verseny fődíját biztosító barramundit sikerült kifognia.

A tizenkét éve zajló megmérettetés történetében korábban mindössze egyetlen résztvevőnek sikerült megszereznie az egymillió ausztrál dolláros (mintegy 225 millió forintos) példányt.

Maurice azonnal felhívta a szüleit.

Milliomos vagyok, anya

– mondta boldogan.

A nyereménynek már meg is van a helye: házat venne, rendezné az adósságait, és egy kis luxust is megengedne magának.

Nemrég egy másik különleges horgásztörténetről is beszámoltunk: egy pecás a világ egyik leghosszabb harcsáját fogta ki, ám a hatalmas példány korántsem volt ismeretlen.