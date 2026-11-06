Azt hitte, csak egy nagy halat fogott, aztán kiderült, hogy 225 millió forintot ér – videó

Egy nyugodt esti horgászat során olyan szerencse érte a 26 éves ausztrál Matthew Maurice-t, amiről aligha álmodhatott. Öccsével együtt indult horgászni, és nem sokkal később egy különleges jelöléssel ellátott barramundi (ázsiai sügér) akadt a horgára. Hamarosan kiderült, hogy a zsákmány egymillió ausztrál dolláros fődíjat ér – írja a svájci Blick.
Már a jelölésből tudta, hogy valami különleges akadt a horgára
Matthew Maurice múlt csütörtök este a Darwin városától keletre fekvő Corroboree Billabongon pecázott testvérével. A népszerű horgászhelyen azonban hamarosan minden megváltozott.
Az első tíz másodpercben láttam, ahogy a hal kiugrik a vízből, és azonnal észrevettem rajta a piros jelölést
– mesélte az ABC-nek.
A tapasztalt pecás rögtön felismerte a jelet. A barramundi a „Million Dollar Fish” nevű verseny egyik megjelölt hala volt. A versenyben több folyóba is visszaengednek olyan példányokat, amelyek kifogásáért különböző összegű pénznyeremény jár.
Száz megjelölt barramundi 10 ezer ausztrál dollárt ér, egyikükre azonban az egymillió dolláros fődíjat rejtő jelölés került.
A horgász azonnal felhívta a szüleit
Maurice-nek még meg kellett küzdenie a zsákmánnyal.
A körülbelül 80 centiméteres ragadozó komoly erőt fejtett ki, a fiatalember pedig később úgy fogalmazott: élete legstresszesebb két perce volt, mire sikerült a csónakba emelnie.
Ekkor még fogalma sem volt arról, hogy mekkora szerencse érte. A szervezőktől tudta meg, hogy éppen a verseny fődíját biztosító barramundit sikerült kifognia.
A tizenkét éve zajló megmérettetés történetében korábban mindössze egyetlen résztvevőnek sikerült megszereznie az egymillió ausztrál dolláros (mintegy 225 millió forintos) példányt.
Maurice azonnal felhívta a szüleit.
Milliomos vagyok, anya
– mondta boldogan.
A nyereménynek már meg is van a helye: házat venne, rendezné az adósságait, és egy kis luxust is megengedne magának.
Nemrég egy másik különleges horgásztörténetről is beszámoltunk: egy pecás a világ egyik leghosszabb harcsáját fogta ki, ám a hatalmas példány korántsem volt ismeretlen.