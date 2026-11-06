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Azt hitte, csak egy nagy halat fogott, aztán kiderült, hogy 225 millió forintot ér – videó

2026. november 06. 19:00
Olvasási idő: 6 perc
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„Milliomos vagyok, anya!” – ezt mondta a 26 éves Matthew Maurice, miután megtudta, hogy a horgára akadt barramundi (ázsiai sügér) egymillió ausztrál dollárt ér. Az elképesztő szerencséhez mindössze egy esti horgászatra volt szüksége.
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halnagy fogáshorgász

Egy nyugodt esti horgászat során olyan szerencse érte a 26 éves ausztrál Matthew Maurice-t, amiről aligha álmodhatott. Öccsével együtt indult horgászni, és nem sokkal később egy különleges jelöléssel ellátott barramundi (ázsiai sügér) akadt a horgára. Hamarosan kiderült, hogy a zsákmány egymillió ausztrál dolláros fődíjat ér – írja a svájci Blick

horgász
A 26 éves ausztrál egy egymillió dolláros, mintegy 225 millió forintos főnyereményt érő barramundit húzott ki a vízből.
Fotó: Illusztráció/Pexels

Már a jelölésből tudta, hogy valami különleges akadt a horgára

Matthew Maurice múlt csütörtök este a Darwin városától keletre fekvő Corroboree Billabongon pecázott testvérével. A népszerű horgászhelyen azonban hamarosan minden megváltozott.

Az első tíz másodpercben láttam, ahogy a hal kiugrik a vízből, és azonnal észrevettem rajta a piros jelölést

 – mesélte az ABC-nek.

A tapasztalt pecás rögtön felismerte a jelet. A barramundi a „Million Dollar Fish” nevű verseny egyik megjelölt hala volt. A versenyben több folyóba is visszaengednek olyan példányokat, amelyek kifogásáért különböző összegű pénznyeremény jár.

Száz megjelölt barramundi 10 ezer ausztrál dollárt ér, egyikükre azonban az egymillió dolláros fődíjat rejtő jelölés került.

A horgász azonnal felhívta a szüleit

Maurice-nek még meg kellett küzdenie a zsákmánnyal. 

A körülbelül 80 centiméteres ragadozó komoly erőt fejtett ki, a fiatalember pedig később úgy fogalmazott: élete legstresszesebb két perce volt, mire sikerült a csónakba emelnie.

Ekkor még fogalma sem volt arról, hogy mekkora szerencse érte. A szervezőktől tudta meg, hogy éppen a verseny fődíját biztosító barramundit sikerült kifognia.

A tizenkét éve zajló megmérettetés történetében korábban mindössze egyetlen résztvevőnek sikerült megszereznie az egymillió ausztrál dolláros (mintegy 225 millió forintos) példányt.

Maurice azonnal felhívta a szüleit.

Milliomos vagyok, anya

 – mondta boldogan.

A nyereménynek már meg is van a helye: házat venne, rendezné az adósságait, és egy kis luxust is megengedne magának.

Nemrég egy másik különleges horgásztörténetről is beszámoltunk: egy pecás a világ egyik leghosszabb harcsáját fogta ki, ám a hatalmas példány korántsem volt ismeretlen.

 

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