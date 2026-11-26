A halál küszöbén szinte mindenki ugyanazt teszi – árulta el egy hospice-ápoló. Maria Sinfield az angliai Lancashire-ből többek között elmondta, hogy az emberek életük utolsó, „félelmetes” napjaiban gyakran a szeretteiket szólítják.

A hospice ápoló nyíltan beszél az elmúlásról

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A hospice nővér szeretteinél is ezt tapasztalta

Személyes tapasztalatból is tudom, hiszen ott voltam az édesapám mellett, amikor meghalt. Az édesapám a saját édesanyját és édesapját szólongatta, mintha ott lennének mellette

– mesélte a 64 éves Sinfield.

„Vannak, akik elfogadják, hogy meg fognak halni, mások azonban egyáltalán nem tudják ezt elfogadni” – tette hozzá. Elmondása szerint egyesek ilyenkor olyan dolgok miatt éreznek megbánást, amelyeket korábban nem mondtak ki vagy nem tettek meg.

Egyik betege például szerette volna felvenni a kapcsolatot egy családtagjával, akivel már nagyon hosszú ideje nem beszélt. „Előtte nagyon zaklatott állapotban volt, de amikor találkozhatott ezzel a családtaggal, az rengeteget jelentett neki. Már az is megnyugtatta, hogy tudta: az illető ott van mellette” – idézte fel az ápolónő.

Az életük végéhez közeledő emberek emellett szorongást, nyugtalanságot és zavartságot is tapasztalhatnak, sőt olykor hallucinálhatnak is.

Néha akkor jelentkezik zavartság, amikor valaki hosszabb ideig mélyen alszik. Az utolsó órákban előfordulhat, hogy az illető elveszíti az eszméletét, majd később magához tér. Ilyenkor úgy ébredhet fel, mintha egy számára teljesen idegen, furcsa környezetben lenne

– magyarázta.

Az ápolónő szerint azonban a legtöbb embernek egyszerűen csak szüksége van valakire, akivel beszélgethet. A családtagok jelenléte megnyugtathatja a haldokló embert, csökkentheti a szorongását, és biztonságérzetet adhat neki. Hangsúlyozta, hogy az életvégi ellátás során a tünetek megfelelő enyhítése rendkívül fontos.

A halál közeledtével a betegek általában lelassulnak, kevesebbet esznek, egyre fáradékonyabbá válnak, és akár a viselkedésük is megváltozhat. Ezek a változások aggodalmat kelthetnek a családtagokban, pedig természetes folyamatok. Gyakran egyszerűen arról van szó, hogy az ember már nem használ fel annyi energiát, nem olyan aktív, mint korábban, ezért kevesebb ételre és folyadékra van szüksége.