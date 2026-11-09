"Végig azt mondogattam, hogy valami nincs rendben" - húsevő baktérium támadta meg a nő testét szülés után

Egy kanadai nő felidézte azt a pillanatot, amikor majdnem meghalt a szülés után elkapott húsevő baktérium-fertőzés miatt. Egy teljesen egészséges terhesség után a 47 éves, ontariói Erin Beaulieu 2022. június 21-én császármetszéssel hozta világra első gyermekét, egy kisfiút. Eleinte semmi probléma nem volt, később az orvosi dokumentációból azonban kiderült, hogy a műtét során szúrós szagot észleltek a magzatvízben.

Császármetszés után alakult ki a húsevő baktérium-fertőzés a nőnél (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Császármetszés után alakult ki a húsevő baktérium-fertőzés a nőnél

Beaulieu hat éjszakát töltött kórházban, amíg felépült a császármetszésből. Ez idő alatt állandó, extrém fájdalmai voltak, és állítólag életveszélyes bélelzáródás alakult ki nála. Az újdonsült anyuka gyakran hányt, és a gyomra fel volt duzzadva.

Folyton azt mondogattam, hogy valami nincs rendben. Mindenki, aki meglátogatta, azt mondta, hogy nagyobbnak tűnik a hasam, mint terhessége alatt

- idézte fel az édesanya.

Mindezek ellenére június 28-án kiengedték a kórházból anélkül, hogy orvosok vizsgálatot végeztek volna rajta. A kórházi feljegyzések szerint másnap pozitív eredményt mutattak a chorioamnionitis tesztek, ami a méhlepény és a magzatvíz súlyos fertőzése - erről a nőt azonban nem tájékoztatták.

Körülbelül egy héttel később Beaulieu állapota rosszabbra fordult, és genny kezdett ömleni a császármetszés sebhelyéből. Végül július 5-én visszatért a kórházba, és 12 órás vizsgálat után az orvosok felfedezték, hogy nekrotizáló fasciitisben szenved.

A diagnózis felállítása után a nővel közölték: ha most nem műtik meg, meg fog halni. Beaulieu esetében a fertőzés olyan súlyos volt, hogy méheltávolításra volt szüksége. Számos súlyos szövődménnyel is meg kellett küzdenie, amelyek több műtétet és évekig tartó sebkezelést igényeltek.