Búvárok vizsgálják át az Ibiza közelében felborult olajszállító tartályhajót, hogy meghatározzák a mentési művelet következő lépéseit – közölte pénteken a Baleár-szigetek mentőszolgálata.

Ibiza közelében borult fel az 1,2 millió liter gázolajat szállító Med Emre tartályhajó (A kép illusztráció)

Fotó: Pexels

Az egyelőre ismeretlen okból felborult, fenekével felfelé lebegő hajót kötelekkel rögzítették a tengeri mentőszolgálat egyik hajójához, hogy megakadályozzák az elsodródását.

Halálos áldozata is van az Ibiza közelében történt hajóbalesetnek A máltai zászló alatt közlekedő Med Emre nevű tartályhajó a dél-spanyolországi Algecirasból Barcelona felé tartott, amikor szerda éjjel, Ibiza szigetétől mintegy 35 kilométerre balesetet szenvedett. A 17 fős legénység egyik tagja életét vesztette, hatan könnyebb sérüléseket szenvedtek. A sérültek közül hárman továbbra is kórházi ellátásban részesülnek.

1,2 millió liter gázolajat szállított a tartályhajó

A rakomány miatt a spanyol hatóságok elővigyázatosságból aktiválták a környezetszennyezés elleni vészhelyzeti tervet.

Elena Delgado, a valenciai Tengeri Mentési Koordinációs Központ kapitánya arról számolt be, hogy a korábban észlelt, vélhetően a hajó fedélzetéről származó olajfolt eltűnt, és további szennyeződésnek nincs jele. A szakemberek ebből arra következtetnek, hogy a hajó tartályai épek maradtak.

A 120 méter hosszú, 2019-ben Törökországban gyártott tartályhajó kettős héjazattal rendelkezik, amelynek célja, hogy baleset esetén megvédje a belső tartályokat a sérülésektől.

Kiemelt ökológiai jelentőségű területen történt a baleset