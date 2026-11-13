Jön a hidegfront! Havazás és lavinaveszély miatt adtak ki figyelmeztetést a szomszédban

November 13-án, pénteken a Magas-Tátrában és a Nyugati-Tátrában 1800 méteres magasság felett elsőfokú, vagyis alacsony lavinaveszély van érvényben az ötfokozatú nemzetközi skálán – számolt be a Hlavné správy a szlovák hegyimentő szolgálat lavinamegelőzési központjának tájékoztatása alapján.

Időjárás: havazás és lavinaveszély a Tátrában, 600 méterig süllyedhet a hóhatár.

Fotó: Paraméter / HZS

A hidegfront átvonulásával azonban megváltozik a helyzet. A kezdeti eső fokozatosan havazásba vált, a hóhatár pedig 600 méterig süllyedhet.

A magasabban fekvő területeken körülbelül 15 centiméter friss hó hullhat, a szél hatására azonban egyes helyeken ennél nagyobb mennyiség is felhalmozódhat.

Időjárás: havazás és lavinaveszély a Tátrában

A szakemberek szerint különösen azok a területek jelentenek kockázatot, ahol már korábban is volt hó. A régi és az új hóréteg találkozásánál ugyanis instabil körülmények alakulhatnak ki.

A várható csapadékmennyiség alapján elsősorban kisebb lavinákra és hócsuszamlásokra számítanak, különösen a nagyon meredek lejtőkön.

A hegyimentők hangsúlyozzák, hogy ezek is elsodorhatják az embert, esést vagy sérülést okozhatnak. A sziklás, nehezen járható terepen ezért komoly veszélyt jelenthetnek.

A helyzetet a szél tovább nehezítheti, mivel átrendezi a havat, és veszélyes hótáblákat, valamint hópárnákat alakíthat ki.