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tátra

Jön a hidegfront! Havazás és lavinaveszély miatt adtak ki figyelmeztetést a szomszédban

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Jelentős változás várható a Tátra időjárásában: az érkező hidegfront hatására az esőt fokozatosan havazás váltja fel, a hóhatár pedig akár 600 méteres magasságig is lesüllyedhet. A hegyimentők lavinaveszélyre figyelmeztetnek, mivel a friss hó és az erős szél veszélyes körülményeket teremthet a magasabban fekvő területeken.
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tátrahavazáslavinaveszélyhidegfront

November 13-án, pénteken a Magas-Tátrában és a Nyugati-Tátrában 1800 méteres magasság felett elsőfokú, vagyis alacsony lavinaveszély van érvényben az ötfokozatú nemzetközi skálán – számolt be a Hlavné správy a szlovák hegyimentő szolgálat lavinamegelőzési központjának tájékoztatása alapján.

időjárás
Időjárás: havazás és lavinaveszély a Tátrában, 600 méterig süllyedhet a hóhatár.
Fotó: Paraméter / HZS

A hidegfront átvonulásával azonban megváltozik a helyzet. A kezdeti eső fokozatosan havazásba vált, a hóhatár pedig 600 méterig süllyedhet.

A magasabban fekvő területeken körülbelül 15 centiméter friss hó hullhat, a szél hatására azonban egyes helyeken ennél nagyobb mennyiség is felhalmozódhat.

Időjárás: havazás és lavinaveszély a Tátrában

A szakemberek szerint különösen azok a területek jelentenek kockázatot, ahol már korábban is volt hó. A régi és az új hóréteg találkozásánál ugyanis instabil körülmények alakulhatnak ki.

A várható csapadékmennyiség alapján elsősorban kisebb lavinákra és hócsuszamlásokra számítanak, különösen a nagyon meredek lejtőkön.

A hegyimentők hangsúlyozzák, hogy ezek is elsodorhatják az embert, esést vagy sérülést okozhatnak. A sziklás, nehezen járható terepen ezért komoly veszélyt jelenthetnek.

A helyzetet a szél tovább nehezítheti, mivel átrendezi a havat, és veszélyes hótáblákat, valamint hópárnákat alakíthat ki.

 

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