Leépítések az IKEA-nál – több országban is munkahelyek szűntek meg

Az IKEA több mint 800 fővel csökkentette alkalmazottainak számát a 2026-os pénzügyi évben, amely 2025. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31-ig tartott. Az Inter IKEA Group dolgozóinak létszáma 813 fővel, 26 949-re csökkent – számolt be róla a Maszol.

Az IKEA több országban is végrehajtott létszámcsökkentést

Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

A létszámcsökkentés több országot is érintett, eltérő mértékben:

Románia: 11,9 százalékkal csökkent az alkalmazottak száma.

11,9 százalékkal csökkent az alkalmazottak száma. Lengyelország: 9 százalékos létszámcsökkentést hajtottak végre.

9 százalékos létszámcsökkentést hajtottak végre. Portugália: 5 százalékkal csökkent a dolgozók száma.

Romániában volt a legnagyobb arányú leépítés

Az IKEA Purchasing Services bukaresti irodájában 84-ről 74-re csökkent az alkalmazottak száma, vagyis tíz dolgozó munkahelye szűnt meg. Ez 11,9 százalékos létszámcsökkentést jelent, amely a beszámoló szerint arányaiban a legnagyobb volt az érintett országok között.

Lengyelországban 9, Portugáliában pedig 5 százalékkal csökkent a dolgozók száma. A legtöbb munkavállalót ugyanakkor azokban az országokban bocsátották el, ahol a vállalat gyártóüzemeket működtet, például Lengyelországban.

A bukaresti iroda feladata a termelési partnerekkel való kapcsolattartás, a beszerzések koordinálása, valamint annak ellenőrzése, hogy a beszállítók megfelelnek-e az IKEA minőségi és felelős gyártási követelményeinek.

A vállalat közlése szerint a romániai létszámcsökkentés összefügg azzal a szervezeti átalakítással, amelyet az IKEA Group májusban jelentett be.