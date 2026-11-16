ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ha nem tudják, kié a pénz, honnan tudják, hogy a Seszták-ügyhöz kapcsolódik?” – megszólalt Seszták Miklós ügyvédje

Ikea

Leépítések az IKEA-nál – több országban is munkahelyek szűntek meg

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több országban is csökkentette alkalmazottainak számát a svéd bútoripari vállalat, miközben pénzügyi eredményei is romlottak. Az IKEA a szervezeti átalakítás mellett a nemzetközi gazdasági nehézségekkel is szembesült.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ikealeépítéskirúgás

Az IKEA több mint 800 fővel csökkentette alkalmazottainak számát a 2026-os pénzügyi évben, amely 2025. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31-ig tartott. Az Inter IKEA Group dolgozóinak létszáma 813 fővel, 26 949-re csökkent – számolt be róla a Maszol.

Az IKEA több mint 800 fővel csökkentette dolgozóinak létszámát a 2026-os pénzügyi évben.
Az IKEA több országban is végrehajtott létszámcsökkentést
Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

A létszámcsökkentés több országot is érintett, eltérő mértékben:

  • Románia: 11,9 százalékkal csökkent az alkalmazottak száma.
  • Lengyelország: 9 százalékos létszámcsökkentést hajtottak végre.
  • Portugália: 5 százalékkal csökkent a dolgozók száma.

Romániában volt a legnagyobb arányú leépítés

Az IKEA Purchasing Services bukaresti irodájában 84-ről 74-re csökkent az alkalmazottak száma, vagyis tíz dolgozó munkahelye szűnt meg. Ez 11,9 százalékos létszámcsökkentést jelent, amely a beszámoló szerint arányaiban a legnagyobb volt az érintett országok között.

Lengyelországban 9, Portugáliában pedig 5 százalékkal csökkent a dolgozók száma. A legtöbb munkavállalót ugyanakkor azokban az országokban bocsátották el, ahol a vállalat gyártóüzemeket működtet, például Lengyelországban.

A bukaresti iroda feladata a termelési partnerekkel való kapcsolattartás, a beszerzések koordinálása, valamint annak ellenőrzése, hogy a beszállítók megfelelnek-e az IKEA minőségi és felelős gyártási követelményeinek.

A vállalat közlése szerint a romániai létszámcsökkentés összefügg azzal a szervezeti átalakítással, amelyet az IKEA Group májusban jelentett be.

Csökkent az IKEA nyeresége is

A svéd vállalat pénzügyi teljesítménye is romlott az elmúlt üzleti évben. Az árbevétel mellett a nyereség is visszaesett: utóbbi 1,5 milliárd euróról 1,4 milliárd euróra csökkent.

A kedvezőtlen eredmények hátterében a beszámoló szerint elsősorban a Donald Trump amerikai elnök által 2025-ben bevezetett vámintézkedések, valamint a közel-keleti fegyveres konfliktus gazdasági következményei állnak.

A nemzetközi kereskedelmi feszültségek és az ellátási láncokat érintő bizonytalanságok nehezítették a vállalat működését. A létszámcsökkentés ugyanakkor a cég tájékoztatása szerint a korábban bejelentett szervezeti átalakításhoz kapcsolódik.

 

 

Szóljon hozzá!