Leépítések az IKEA-nál – több országban is munkahelyek szűntek meg

Az IKEA több mint 800 fővel csökkentette alkalmazottainak számát a 2026-os pénzügyi évben, amely 2025. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31-ig tartott. Az Inter IKEA Group dolgozóinak létszáma 813 fővel, 26 949-re csökkent – számolt be róla a Maszol.
A létszámcsökkentés több országot is érintett, eltérő mértékben:
- Románia: 11,9 százalékkal csökkent az alkalmazottak száma.
- Lengyelország: 9 százalékos létszámcsökkentést hajtottak végre.
- Portugália: 5 százalékkal csökkent a dolgozók száma.
Romániában volt a legnagyobb arányú leépítés
Az IKEA Purchasing Services bukaresti irodájában 84-ről 74-re csökkent az alkalmazottak száma, vagyis tíz dolgozó munkahelye szűnt meg. Ez 11,9 százalékos létszámcsökkentést jelent, amely a beszámoló szerint arányaiban a legnagyobb volt az érintett országok között.
Lengyelországban 9, Portugáliában pedig 5 százalékkal csökkent a dolgozók száma. A legtöbb munkavállalót ugyanakkor azokban az országokban bocsátották el, ahol a vállalat gyártóüzemeket működtet, például Lengyelországban.
A bukaresti iroda feladata a termelési partnerekkel való kapcsolattartás, a beszerzések koordinálása, valamint annak ellenőrzése, hogy a beszállítók megfelelnek-e az IKEA minőségi és felelős gyártási követelményeinek.
A vállalat közlése szerint a romániai létszámcsökkentés összefügg azzal a szervezeti átalakítással, amelyet az IKEA Group májusban jelentett be.
Csökkent az IKEA nyeresége is
A svéd vállalat pénzügyi teljesítménye is romlott az elmúlt üzleti évben. Az árbevétel mellett a nyereség is visszaesett: utóbbi 1,5 milliárd euróról 1,4 milliárd euróra csökkent.
A kedvezőtlen eredmények hátterében a beszámoló szerint elsősorban a Donald Trump amerikai elnök által 2025-ben bevezetett vámintézkedések, valamint a közel-keleti fegyveres konfliktus gazdasági következményei állnak.
A nemzetközi kereskedelmi feszültségek és az ellátási láncokat érintő bizonytalanságok nehezítették a vállalat működését. A létszámcsökkentés ugyanakkor a cég tájékoztatása szerint a korábban bejelentett szervezeti átalakításhoz kapcsolódik.