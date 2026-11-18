Hosszú és nehéz időszak áll egy ausztrál család előtt, miután ikreik koraszülöttként jöttek a világra. A két kisfiú rendkívül alacsony súllyal született, ráadásul egyiküknél súlyos szívbetegséget is diagnosztizáltak. Az ikerpárt eleinte különböző kórházakban kezelték, így szinte szétszakadt a család.

A 32. hétben, sürgősségi császármetszéssel született meg az ikerpár Fotó: GoFundMe

A 32. hétben, sürgősségi császármetszéssel született meg az ikerpár

Ashley és Daniel Nielsen július 22-én köszöntötték fiaikat, Kait és Joey-t, mindössze a terhesség 32. hetében, miután Ashley-nél korábban megindult a szülés Port Macquarie-ben. A kismamánál a terhessége alatt antifoszfolipid szindrómát diagnosztizáltak, majd sürgősen a Newcastle-i John Hunter Kórházba szállították helikopterrel, ahol altatás mellett sürgősségi császármetszést hajtottak végre rajta.

Soha nem láttam őket a világra jönni. Már nem terhesen, a babáim nélkül ébredtem fel

- mondta a 30 éves Ashley.

Az édesanya súlyos komplikációkat tapasztalt a szülés során, többek között erős vérzést, míg az orvosok további nehézségekkel szembesültek Kai születésekor.

Maga a szülés rémisztő volt. Kai-t annyira nehéz volt világra segíteni, így Joey valójában először született, annak ellenére, hogy B iker volt.

Mindkét fiú koraszülött volt, és a szülés után azonnal az újszülött intenzív osztályra kerültek: Kai 1,4, Joey pedig 1,6 kilogrammot nyomott.

Miközben az ikrek még intenzív osztályon voltak, a családot újabb szívszorító hír érte. Kai-nál születése után mindössze egy héttel az orvosok aorta koarktációt diagnosztizáltak, ami egy súlyos veleszületett szívbetegség, amely miatt a szívből kiinduló fő artéria veszélyesen beszűkül.

A kisfiút orvosi repülőgéppel a sydney-i Westmead Gyermekkórházba szállították speciális szívellátásra, míg Joey kezdetben Newcastle-ben maradt.

A helikopterben ültem, abban a hitben, hogy a fiam esetleg nem éli túl

- idézte fel Ashley.

Három napig az újszülött ikreket elkülönítve, különböző városok koraszülött osztályain tartották. Végül Joey-t Sydney-be szállították, miután Ashley és Daniel amellett érveltek, hogy a testvérek közelebb legyenek egymáshoz. A különlét azt is jelentette, hogy a pár nem láthatta idősebb fiait, a 4 éves Malleet és a 3 éves Bankst, akik otthon maradtak nagynénjükkel.

Amint Kai elég erős lesz, visszautazunk Sydney-be a második nyitott szívműtétjére szeptember közepén. Napról napra haladunk, abban a reményben, hogy hamarosan mind a hatan újra egy fedél alatt leszünk.

A család a felmerülő költségek fedezésére létrehozott egy GoFundMe-oldalt - írta a People.