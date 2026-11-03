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influenza

Már halálos áldozatai vannak az influenzaszezonnak a szomszédban

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Egyre több influenzás megbetegedést jelentenek Horvátországban, miközben az egészségügyi hatóságok az oltási kampány megkezdésére készülnek. Az influenza már halálos áldozatokat is követelt az országban, a vakcinák szállítása azonban késik. A szakemberek szerint a helyzet különösen kedvezőtlen lehet, ha a járvány a korábbi évekhez hasonlóan idén is hamarabb éri el a csúcspontját.
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influenzaHorvátországhalálos áldozat

Horvátországban már két halálos áldozata van az idei influenzaszezonnak, miközben az influenza elleni oltóanyagok még nem érkeztek meg az országba. A horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) összesen 420 ezer adag vakcinát rendelt, a szállítás pontos időpontja azonban egyelőre nem ismert – számolt be róla a Jutarnji List.

Az influenza elleni oltóanyagok szállítása késik Horvátországban
Az influenza elleni oltóanyagok szállítása késik Horvátországban
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Illusztráció

Az oltóanyagok késését gyártási nehézségek okozzák. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján az idei szezonra mindhárom influenzavírus-törzset módosítani kellett a vakcinákban. A probléma több európai országot és különböző gyártókat is érint.

A horvát közegészségügyi intézet november elejére várja az első szállítmányokat. A megrendelt 420 ezer adag három részletben érkezik, az utolsó szállítmányt várhatóan decemberben kapja meg az ország. Az oltások beadását a vakcinák megérkezése és elosztása után kezdik meg.

A szállítási nehézségek Szlovéniát is érintették, ahol azonban a meglévő készleteknek és a további beszerzéseknek köszönhetően hétfőn megkezdődhetett az oltási kampány.

Egyre több az influenzás megbetegedés

A HZJZ adatai szerint szeptember végétől október 25-ig összesen 298 influenzás megbetegedést jelentettek Horvátországban, ebből 97-et az utolsó vizsgált héten. A fertőzéseket mintegy tíz megyében regisztrálták, a megbetegedések aránya pedig az óvodáskorú gyermekek körében volt a legmagasabb.

Miroslav Venus, a Horvát Epidemiológiai Társaság elnöke arra figyelmeztetett, hogy az influenza az elmúlt években a korábban megszokottnál hamarabb érte el a csúcspontját. Két szezonnal ezelőtt januárban, tavaly viszont már karácsony környékén tetőzött a járvány.

A szakember szerint egyelőre nem lehet megállapítani, hogy az idei szezonban is folytatódik-e ez a tendencia. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az oltás beadását követően 10–14 nap szükséges a megfelelő immunvédelem kialakulásához, ezért a vakcinák késése kedvezőtlenül befolyásolhatja a védekezést.

Venus az időseket és a krónikus betegeket arra is figyelmeztette, hogy az influenza mellett a koronavírus és a pneumococcus okozta fertőzések elleni védekezésre is fordítsanak figyelmet.

 

 

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