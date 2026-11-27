Komoly kihívások elé állíthatja az egészségügyi intézményeket az idei influenzaszezon. A BBC péntek hajnalban megjelent beszámolója szerint a brit egészségügy vezetése aggodalommal figyeli a fertőzés miatt kórházi ellátásra szorulók számának gyors növekedését.

Rohamosan terjed az influenza

Egyre többen kerülnek kórházba influenza miatt

A brit egészségbiztonsági hatóság november 26-án közzétett jelentése szerint Angliában százezer lakosra vetítve egy hét alatt 5,03-ról 8,98-ra emelkedett az influenzás kórházi felvételek aránya. Ez mintegy 79 százalékos növekedést jelent.

A megfigyelt 55 kórházi szervezetben 2155 új influenzás beteget vettek fel a november 16. és 22. közötti időszakban. A legsúlyosabban a 85 évesnél idősebb korosztályt érinti a járvány.

Eközben az RSV-fertőzések gyakorisága is emelkedik.

A WHO szerint a következő hetekben tovább romolhat a helyzet

Az Egészségügyi Világszervezet november 20-án jelentette be az európai influenzaszezon kezdetét. A szervezet arra számít, hogy a következő mintegy hat hétben tovább növekedhet az influenzás megbetegedések gyakorisága.

A védőoltás különösen fontos az idősek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők és a legyengült immunrendszerű emberek számára.

Ezek az influenza leggyakoribb tünetei

Az influenza a megfázással ellentétben gyakran hirtelen kezdődik. A legjellemzőbb tünetei:

magas láz, hidegrázás;

erős izom- és ízületi fájdalom;

fejfájás;

száraz köhögés;

kifejezett gyengeség, levertség.

A betegség súlyos szövődményeket, többek között tüdőgyulladást is okozhat. Nehézlégzés, mellkasi fájdalom vagy az állapot gyors rosszabbodása esetén sürgős orvosi segítségre van szükség.