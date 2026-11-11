Három munkás halt meg egy iPhone-alkatrészeket gyártó üzemben

Három munkás meghalt a Tata Electronics indiai üzemében, ahol az Apple iPhone készülékeihez gyártanak alkatrészeket. A tragédia hétfő késő este történt a dél-indiai Tamilnádu államban található Hoszúr városában. A Reuters beszámolója szerint a munkások a gyár területén működő szennyvízkezelő létesítményben végeztek karbantartási munkálatokat, amikor a tragédia történt.
Dinesh Kumar körzeti tisztviselő tájékoztatása szerint egy külső nanoszűrő tartályt ellenőriztek, amikor gázt lélegeztek be, és életüket vesztették.
A Nalco Water közleményében megerősítette, hogy az áldozatokat egyik alvállalkozója foglalkoztatta. Az amerikai Ecolab vállalathoz tartozó társaság közölte, hogy együttműködik a helyi hatóságokkal a történtek kivizsgálásában.
Az Apple is vizsgálja az iPhone-alkatrészeket gyártó üzemben történt tragédiát
A halálesetek körülményeit az Apple, a Tata Electronics és Tamilnádu állam hatóságai is kivizsgálják. Az ügyet ismerő egyik forrás szerint az Apple munkatársai a helyszínre látogatnak, hogy segítsék a vizsgálatot.
Az állam ipari minisztere az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében alapos vizsgálatot ígért, és közölte, hogy az eredmények alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.
A baleset nem okozott fennakadást a termelésben, mivel az üzem a hindu díváli ünnep miatt ezen a héten zárva tartott.
Korábban is történtek súlyos incidensek a gyárban
A Tata Electronics hoszúri üzeme korábban is több problémával került a figyelem középpontjába. 2024-ben tűz ütött ki az alkatrészgyárban, ami miatt le kellett állítani a termelést.
Az elmúlt hónapokban emellett vízszennyezéssel kapcsolatos aggályok is felmerültek, valamint egy zsarolóvírusos kibertámadás során olyan dokumentumok szivárogtak ki, amelyek az Apple akkor még be nem mutatott iPhone 18 Pro készülékéhez kapcsolódtak.
India egyre fontosabb szerepet tölt be az Apple gyártási láncában. A világon előállított iPhone-ok mintegy negyede már Indiából származik. Az országban összeszerelt készülékek körülbelül 40 százalékát a Tata-csoport elektronikai üzletága gyártja, míg a fennmaradó rész a Foxconn üzemeiben készül.