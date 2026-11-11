Három munkás halt meg egy iPhone-alkatrészeket gyártó üzemben

Három munkás meghalt a Tata Electronics indiai üzemében, ahol az Apple iPhone készülékeihez gyártanak alkatrészeket. A tragédia hétfő késő este történt a dél-indiai Tamilnádu államban található Hoszúr városában. A Reuters beszámolója szerint a munkások a gyár területén működő szennyvízkezelő létesítményben végeztek karbantartási munkálatokat, amikor a tragédia történt.

Az iPhone készülékekhez alkatrészeket gyártó Tata Electronics indiai üzemében három munkás halt meg

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Dinesh Kumar körzeti tisztviselő tájékoztatása szerint egy külső nanoszűrő tartályt ellenőriztek, amikor gázt lélegeztek be, és életüket vesztették.

A Nalco Water közleményében megerősítette, hogy az áldozatokat egyik alvállalkozója foglalkoztatta. Az amerikai Ecolab vállalathoz tartozó társaság közölte, hogy együttműködik a helyi hatóságokkal a történtek kivizsgálásában.

Az Apple is vizsgálja az iPhone-alkatrészeket gyártó üzemben történt tragédiát

A halálesetek körülményeit az Apple, a Tata Electronics és Tamilnádu állam hatóságai is kivizsgálják. Az ügyet ismerő egyik forrás szerint az Apple munkatársai a helyszínre látogatnak, hogy segítsék a vizsgálatot.

Az állam ipari minisztere az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében alapos vizsgálatot ígért, és közölte, hogy az eredmények alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.

A baleset nem okozott fennakadást a termelésben, mivel az üzem a hindu díváli ünnep miatt ezen a héten zárva tartott.

Korábban is történtek súlyos incidensek a gyárban A Tata Electronics hoszúri üzeme korábban is több problémával került a figyelem középpontjába. 2024-ben tűz ütött ki az alkatrészgyárban, ami miatt le kellett állítani a termelést.

Az elmúlt hónapokban emellett vízszennyezéssel kapcsolatos aggályok is felmerültek, valamint egy zsarolóvírusos kibertámadás során olyan dokumentumok szivárogtak ki, amelyek az Apple akkor még be nem mutatott iPhone 18 Pro készülékéhez kapcsolódtak.