Legfeljebb 30 napra elrendelte a szerbiai iskolai lövöldöző előzetes letartóztatását a kragujevaci felsőbíróság fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó bírája. A 17 éves diákot azzal gyanúsítják, hogy november 24-én lövöldözött a közép-szerbiai város egyik műszaki középiskolájában, ahol két ember megsérült – számolt be róla a VajMA.

Az iskolai lövöldöző édesapját is őrizetbe vették a szerb hatóságok (A kép illusztráció)

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Több bűncselekménnyel is gyanúsítják az iskolai lövöldözőt

A bíróság a szökés, a tanúk befolyásolásának és a bűncselekmény megismétlésének veszélye, valamint a közrend és a közbiztonság veszélyeztetése miatt rendelte el a fiatalkorú letartóztatását.

Az ügyészség minősített emberölés kísérlete, valamint lőfegyverekkel és robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmény miatt indítványozta a 17 éves fiatal letartóztatását.

A diák édesapját is őrizetbe vették. A férfit azzal gyanúsítják, hogy engedély nélkül tartotta otthon a támadáshoz köthető lőfegyvert.

Két ember sérült meg a szerbiai iskolai lövöldözésben

Mint arról korábban beszámoltunk, november 24-én lövöldözés történt a kragujevaci Első Műszaki Középiskolában. Az intézmény egyik takarítónője lövés következtében sérült meg, egy másik személynek pedig üvegszilánkok okoztak sérüléseket.