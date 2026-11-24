A délkelet-szlovéniai Črnomeljben egy álarcot viselő tanuló éles tárggyal támadt egyik diáktársára kedden. Az iskolai támadás következtében a sértett könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte a szlovén oktatási minisztérium.
A Novo Mestó-i rendőrség tájékoztatása szerint a sérült tanulónak a helyszínen elsősegélyt nyújtottak, majd kórházba szállították.
A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, az érintettek kiskorúsága miatt azonban egyelőre nem közöltek további részleteket.
Elítélte az iskolai támadást az oktatási miniszter
Borut Rončević szlovén oktatási miniszter elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy az iskoláknak biztonságos, bizalmon alapuló környezetet kell biztosítaniuk a tanulók számára, az erőszakot pedig sem igazolni, sem bagatellizálni nem lehet.
A minisztérium közölte, hogy az iskola vezetésével és a helyi önkormányzattal egyeztet a szükséges intézkedésekről.
Korábban is jeleztek problémákat a szülők
A tárca tájékoztatása szerint több szülő is arról számolt be, hogy korábban is történtek problémás esetek az intézményben, amelyeket véleményük szerint nem kezeltek megfelelően.
A minisztérium ezért annak kivizsgálását is sürgeti, hogy az iskola és az illetékes hatóságok megfelelően reagáltak-e a korábbi figyelmeztetésekre, illetve megelőzhető lett volna-e a támadás.
Szerbiában is iskolai támadás történt
Nem a szlovéniai volt az egyetlen iskolai támadás kedden, Szerbiában egy középiskolában lövöldözés történt. A Kragujevacon történt támadásban az intézmény egyik takarítónője megsebesült, de nincs életveszélyben.