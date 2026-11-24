Az isztambuli kormányzói hivatal hétfőn azt közölte, a terepen végzett kutatások során nem találtak kézzelfogható bizonyítékot arra, hogy egy nőstény oroszlán járna szabadon a városban. Mindezt azután jelentették be, hogy az állatot állítólag vasárnap este pillantotta meg egy helyi lakos Uskumruköyben, Isztambul európai oldalának északi peremén fekvő, erdőkkel övezett előkelő lakónegyedében, majd később egy biztonsági kamera felvételén is sikerült megörökíteni - igaz, meglehetősen rossz minőségben.

Fordulat az Isztambulban elszabadult oroszlán ügyében

Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Nincs is elszabadult oroszlán Isztambulban?

A hatóságok azt közölték, hétfőn áttekintették az újonnan beérkezett felvételeket különböző szögekből, és arra a következtetésre jutottak, hogy a videón látható állat nem egy oroszlán, sem más nagymacskafaj. Hozzátették, a lakosság biztonsága érdekében minden bejelentést alaposan ellenőriznek, és az illetékes szervekkel együttműködve elvégzik a szükséges vizsgálatokat - írja az Anadolu nevű török hírügynökség.

WATCH: A lioness is on the loose in Istanbul's Sarıyer district after a resident reported a lion in Uskumruköy on Sunday evening and security cameras captured the animal. Gendarmerie and wildlife teams located it in the forest with thermal-camera drones, but a tranquilizer attempt failed and the search was still underway as of Monday midday. Authorities urged residents to stay indoors and said the priority is to capture the animal alive and unharmed. — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Korábban a Nemzeti Parkok Igazgatósága arról számolt be, hogy szakemberek, állatorvosok, valamint hőkamerákkal felszerelt csapatok is részt vesznek a kutatásban, amely egy erdős területre összpontosult. A hatóságok továbbá csalétket és mozgásérzékelős kameracsapdákat is bevetettek, valamint a Sariyer nevű kerületben egy erdős kirándulóterületet is lezártak a gyalogosok elől.