Tömeges járattörlésekre és súlyos közlekedési fennakadásokra kell számítani 2026. november 23-án, hétfőn Belgiumban. Az országos sztrájk miatt szinte teljesen leállhat a légiforgalmi irányítás, ami a brüsszeli nemzetközi repülőtéren közel 60 ezer utast érinthet.
Járattörlés Belgiumban: sztrájk béníthatja meg a légiforgalmat
A munkabeszüntetést reggel 7 és este 21 óra között tartják, így 14 órán keresztül gyakorlatilag megbénulhat az ország légiközlekedése. A brüsszeli Zaventem repülőtéren a járatok többségét törölték, de a főként fapados légitársaságokat kiszolgáló charleroi-i repülőtéren is jelentős fennakadások várhatók.
A Brussels Airlines belga légitársaság bírálta a légiforgalmi irányítás sztrájkjáról szóló késedelmes tájékoztatást, amely jelentősen megnehezítette a járattörlések kezelését és az utasokat érő kellemetlenségek mérséklését.
A belga légiforgalmi irányításért felelős Skeyes közölte, hogy a sztrájk miatt nem tudja biztosítani a megszokott szolgáltatásokat. A légiforgalmi irányítás kizárólag a vészhelyzetek és más kiemelten fontos biztonsági feladatok ellátására korlátozódik.
A három legnagyobb belga szakszervezet a kormány megszorító intézkedései ellen tiltakozik. Attól tartanak, hogy a tervezett változtatások munkahelyek megszűnéséhez, a megélhetési költségek emelkedéséhez és a vásárlóerő csökkenéséhez vezetnek.
A demonstráció miatt Brüsszelben a buszközlekedésben is járatkimaradásokra és terelésekre kell számítani. A vasúttársaság a fővárosba tartó és onnan induló vonatok várható zsúfoltságára figyelmeztetett. A légitársaságok és a repülőterek arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális helyzetét, és szükség esetén vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal.
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