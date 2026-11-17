Jeffrey Epstein halála: Michael Freeman igazságügyi orvosszakértő korábban nem publikált boncolási dokumentumok alapján úgy véli, hogy Epsteint meggyilkolhatták.

Gyanús sérülések: A szakértő szerint a nyakon, a vállon és a háton látható sérülések egy része nem magyarázható öngyilkos akasztással, és idegenkezűségre utalhat.

Súlyos hiányosságok a vizsgálat során: A börtön kameráinak jelentős része nem működött, több bizonyítékot nem őriztek meg megfelelően. A hatóságok ennek ellenére továbbra is kitartanak az öngyilkosság megállapítása mellett.

Újabb fordulat történt Jeffrey Epstein 2019-es halálának ügyében. Egy neves igazságügyi orvosszakértő korábban nem publikált boncolási dokumentumokat és fényképeket vizsgált meg, majd arra jutott, hogy a férfit nagyobb valószínűséggel meggyilkolták, mint hogy öngyilkosságot követett volna el. Egy új elemzés több olyan sérülést is feltárt, amelyet a szakértő szerint nem magyaráz meg a hivatalos álláspont.

Jeffrey Epstein Fotó: HANDOUT / US Department of Justice

Különös sérüléseket találtak Jeffrey Epstein holttestén

Michael Freeman, a Journal of Forensic and Legal Medicine főszerkesztője hónapokon át vizsgálta az Epstein testvérétől kapott dokumentumokat. Két másik szakértővel együtt végzett elemzésének eredményeit hétfőn Londonban mutatta be – írja a CBS News.

Freeman szerint Jeffrey Epstein nyakán két különböző irányú sérülésnyom látható, amelyek közül az egyik nem egyeztethető össze az öngyilkos akasztás feltételezett körülményeivel.

A szakértő az arcon, a háton és a bal vállon is olyan sérüléseket azonosított, amelyek szerinte fizikai támadásra utalhatnak. Háromdimenziós rekonstrukciója alapján elképzelhetőnek tartja, hogy Epsteint hátulról, egy összecsomózott szövetdarabbal fojtották meg.

Súlyos hiányosságokra derült fény a haláleset vizsgálatában

Jeffrey Epsteint 2019. augusztus 10-én találták holtan manhattani börtöncellájában. A hivatalos vizsgálat öngyilkosságot állapított meg, ám a nyomozás körülményei azóta is kérdéseket vetnek fel.

A holttestet még a helyszín megfelelő dokumentálása előtt elszállították, a cellát nem biztosították megfelelően, és több lehetséges bizonyítékot sem őriztek meg. A börtön kameráinak jelentős része nem működött, az egyik érintett őrt pedig csak évekkel később hallgatták ki.