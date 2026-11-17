- Jeffrey Epstein halála: Michael Freeman igazságügyi orvosszakértő korábban nem publikált boncolási dokumentumok alapján úgy véli, hogy Epsteint meggyilkolhatták.
- Gyanús sérülések: A szakértő szerint a nyakon, a vállon és a háton látható sérülések egy része nem magyarázható öngyilkos akasztással, és idegenkezűségre utalhat.
- Súlyos hiányosságok a vizsgálat során: A börtön kameráinak jelentős része nem működött, több bizonyítékot nem őriztek meg megfelelően. A hatóságok ennek ellenére továbbra is kitartanak az öngyilkosság megállapítása mellett.
Újabb fordulat történt Jeffrey Epstein 2019-es halálának ügyében. Egy neves igazságügyi orvosszakértő korábban nem publikált boncolási dokumentumokat és fényképeket vizsgált meg, majd arra jutott, hogy a férfit nagyobb valószínűséggel meggyilkolták, mint hogy öngyilkosságot követett volna el. Egy új elemzés több olyan sérülést is feltárt, amelyet a szakértő szerint nem magyaráz meg a hivatalos álláspont.
Különös sérüléseket találtak Jeffrey Epstein holttestén
Michael Freeman, a Journal of Forensic and Legal Medicine főszerkesztője hónapokon át vizsgálta az Epstein testvérétől kapott dokumentumokat. Két másik szakértővel együtt végzett elemzésének eredményeit hétfőn Londonban mutatta be – írja a CBS News.
Freeman szerint Jeffrey Epstein nyakán két különböző irányú sérülésnyom látható, amelyek közül az egyik nem egyeztethető össze az öngyilkos akasztás feltételezett körülményeivel.
A szakértő az arcon, a háton és a bal vállon is olyan sérüléseket azonosított, amelyek szerinte fizikai támadásra utalhatnak. Háromdimenziós rekonstrukciója alapján elképzelhetőnek tartja, hogy Epsteint hátulról, egy összecsomózott szövetdarabbal fojtották meg.
Súlyos hiányosságokra derült fény a haláleset vizsgálatában
Jeffrey Epsteint 2019. augusztus 10-én találták holtan manhattani börtöncellájában. A hivatalos vizsgálat öngyilkosságot állapított meg, ám a nyomozás körülményei azóta is kérdéseket vetnek fel.
A holttestet még a helyszín megfelelő dokumentálása előtt elszállították, a cellát nem biztosították megfelelően, és több lehetséges bizonyítékot sem őriztek meg. A börtön kameráinak jelentős része nem működött, az egyik érintett őrt pedig csak évekkel később hallgatták ki.
Freeman szerint ezek a mulasztások megnehezítették a történtek rekonstruálását.
Az új szakértői következtetés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyilkosság bizonyítást nyert. Freeman tanulmányát egy tudományos folyóirat korábban elutasította, a New York-i igazságügyi orvosszakértői hivatal pedig továbbra is kitart amellett, hogy Jeffrey Epstein öngyilkosságot követett el.
Az Origo 2025-ben arról számolt be, hogy nyilvánosságra hozták a Jeffrey Epstein halálát megelőző utolsó börtönkamera-felvételt. A videón Epstein narancssárga rabruhában, egy őr kíséretében tér vissza a cellájához. A hatóságok szerint a felvétel nem mutatja, hogy ezt követően bárki más megközelítette volna a területet, ezért továbbra is kizárták az idegenkezűséget.
A haláleset körülményei azonban már a milliárdos halála után komoly vitákat váltottak ki. William Barr akkori amerikai igazságügyi miniszter súlyos börtönbeli szabálytalanságokról beszélt, és vizsgálatot rendelt el. Az ügyben az FBI is nyomozni kezdett.
A boncolás után kezdetben még a halál okát sem tudták egyértelműen megállapítani. Barbara Sampson igazságügyi orvosszakértő akkor további információkat tartott szükségesnek a végleges következtetéshez.
A 2023-ban nyilvánosságra hozott felügyeleti jelentés később a börtönszemélyzet mulasztásait, fegyelmezetlenségét és a súlyos szervezési hiányosságokat emelte ki.