Mesebeli jégvilág épült Szlovákiában, fotókon a különleges téli látványosság

November 12-én megnyitották a Magas-Tátrában, Tarajkán (Hrebienok) található jégkatedrálist, amely immár 14. alkalommal várja a látogatókat. Az idei alkotást Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója ihlette, és az olaszországi Santa Maria degli Angeli-bazilikát (Angyalos Boldogasszony-bazilikát) mintázza.

Betlehemi jelenetet ábrázoló jégszobrok a hrebienoki jégkatedrálisban, a Magas-Tátrában

Fotó: Profimedia

250 tonna jégből épült fel a jégkatedrális Szlovákiában

A monumentális jégépítmény elkészítéséhez mintegy 250 tonna jeget, összesen kétezer jégtömböt használtak fel. A különleges látványosság megalkotásában körülbelül negyvenen vettek részt, köztük jégszobrászok és más szakemberek. A színes fényekkel megvilágított jégkatedrális belsejében részletgazdag építészeti elemek és vallási témájú jégszobrok láthatók. A Magas-Tátra egyik népszerű téli látványosságáról lenyűgöző fényképek készültek.

A különleges jégalkotásról készült fotókat galériánkban tekintheti meg.