ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Összeomlóban a Partizán-birodalom: a stáb negyedét elküldik, a főszerkesztő is távozik

Rendkívüli

Így pusztított a Charles ciklon Magyarországon – videók

Magas-Tátra

Mesebeli jégvilág épült Szlovákiában, fotókon a különleges téli látványosság

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Különleges téli látványosság nyílt meg a szomszédos Szlovákiában, amely idén is sok látogatót vonzhat. A Magas-Tátrában található hrebienoki jégkatedrális több száz tonna jégből készült, és ezúttal egy híres olasz bazilikát idéz meg.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magas-TátrajégSzlovákia

November 12-én megnyitották a Magas-Tátrában, Tarajkán (Hrebienok) található jégkatedrálist, amely immár 14. alkalommal várja a látogatókat. Az idei alkotást Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója ihlette, és az olaszországi Santa Maria degli Angeli-bazilikát (Angyalos Boldogasszony-bazilikát) mintázza.

Betlehemi jelenetet ábrázoló jégszobrok a hrebienoki jégkatedrálisban, a Magas-Tátrában Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách dnes slávnostne otvorili 14. ročník Tatranského ľadového dómu. Hrebienok - Vysoké Tatry, 12. novembra 2026. ilustračná snímka ilustračka PROFIL ľadová socha Tatranský ľadový dóm Hrebienok Vysoké Tatry,Image: 1152023693, License: Rights-managed, Restrictions: Image must be credited: TASR / Profimedia, Model Release: no
Betlehemi jelenetet ábrázoló jégszobrok a hrebienoki jégkatedrálisban, a Magas-Tátrában
Fotó: Profimedia

250 tonna jégből épült fel a jégkatedrális Szlovákiában

A monumentális jégépítmény elkészítéséhez mintegy 250 tonna jeget, összesen kétezer jégtömböt használtak fel. A különleges látványosság megalkotásában körülbelül negyvenen vettek részt, köztük jégszobrászok és más szakemberek. A színes fényekkel megvilágított jégkatedrális belsejében részletgazdag építészeti elemek és vallási témájú jégszobrok láthatók. A Magas-Tátra egyik népszerű téli látványosságáról lenyűgöző fényképek készültek.

A különleges jégalkotásról készült fotókat galériánkban tekintheti meg.

Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Tátrai Jégdóm, TátraiJégdóm, Hrebienken
Galéria: Jégbe zárt csoda a Magas-Tátrában – ilyen lett idén a hrebienoki jégkatedrális
1/12
A 14. Tátrai Jégdóm Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója előtt tiszteleg. Az idei, rekordszámú 250 tonna jégből faragott monumentális alkotás az assisi Santa Maria degli Angeli-bazilikát (Angyalos Boldogasszony-bazilika) és a benne található híres Porciunkula-kápolnát mintázza

 

Szóljon hozzá!