Ellopták, majd összetörték a Jézus-szobrot: felvétel készült a történtekről

A botrányos eset Vilnius történelmi belvárosában, az Isteni Irgalmasság kegyhelyének közelében történt november 11-én este. A biztonsági kamerák felvételén két férfi látható, akik nevetgélve fényképezkednek egy aranyszínű Krisztus-szoborral – írta meg a Daily Mail.
Egyikük a karjainál fogva emeli fel a szobrot, miközben társa fényképeket készít róla. A figura karjai azonban letörnek, a szobor pedig a földre zuhan, és több darabra törik.
A férfi meglepetésében angolul felkiált, majd nevetve elszalad. Társa szintén elhagyja a helyszínt.
Nem sokkal később egy arra haladó autó áthajt a földön szétszóródott szobordarabokon.
A felvételen szereplő férfi látszólag ittas volt. A beszámoló szerint mindketten britek lehetnek, de állampolgárságukat egyelőre nem erősítették meg.
Jézus-szobrot tört össze egy turista, mindent felvett a kamera
A Jézus-szobrot egy fakeresztről távolították el, amely a vilniusi Isteni Irgalmasság kegyhelyének belső udvarában állt.
A templom papja, Elijas Anatolijus Markauskas közösségi oldalán kért segítséget az elkövető felkutatásához.
A történtek mélyen megrázták. Mint fogalmazott, számára nem csupán egy szent tárgy pusztult el, hanem annak a személynek az ábrázolása, akihez imádkoznak.
A szobor maradványait és virágokat a fakereszt tövében helyezték el.
A vilniusi rendőrség megerősítette, hogy november 11-én, körülbelül 21 órakor egy ismeretlen személy megrongálta a templom udvarán álló aranyszínű Jézus-szobrot.
A keletkezett kárt még felmérik, az ügyben pedig a litván büntető törvénykönyv 284. cikke alapján előzetes nyomozás indult.