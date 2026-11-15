Ellopták, majd összetörték a Jézus-szobrot: felvétel készült a történtekről

A botrányos eset Vilnius történelmi belvárosában, az Isteni Irgalmasság kegyhelyének közelében történt november 11-én este. A biztonsági kamerák felvételén két férfi látható, akik nevetgélve fényképezkednek egy aranyszínű Krisztus-szoborral – írta meg a Daily Mail.

Turista tört össze egy Jézus szobrot. (Illusztráció) Fotó: ESCUDERO PATRICK / HEMIS.FR / hemis.fr

Egyikük a karjainál fogva emeli fel a szobrot, miközben társa fényképeket készít róla. A figura karjai azonban letörnek, a szobor pedig a földre zuhan, és több darabra törik.

A férfi meglepetésében angolul felkiált, majd nevetve elszalad. Társa szintén elhagyja a helyszínt.

Nem sokkal később egy arra haladó autó áthajt a földön szétszóródott szobordarabokon.

A felvételen szereplő férfi látszólag ittas volt. A beszámoló szerint mindketten britek lehetnek, de állampolgárságukat egyelőre nem erősítették meg.

Jézus-szobrot tört össze egy turista, mindent felvett a kamera

A Jézus-szobrot egy fakeresztről távolították el, amely a vilniusi Isteni Irgalmasság kegyhelyének belső udvarában állt.

A templom papja, Elijas Anatolijus Markauskas közösségi oldalán kért segítséget az elkövető felkutatásához.

A történtek mélyen megrázták. Mint fogalmazott, számára nem csupán egy szent tárgy pusztult el, hanem annak a személynek az ábrázolása, akihez imádkoznak.

A szobor maradványait és virágokat a fakereszt tövében helyezték el.

A vilniusi rendőrség megerősítette, hogy november 11-én, körülbelül 21 órakor egy ismeretlen személy megrongálta a templom udvarán álló aranyszínű Jézus-szobrot.

A keletkezett kárt még felmérik, az ügyben pedig a litván büntető törvénykönyv 284. cikke alapján előzetes nyomozás indult.