Jogosítvány nélkül vezetett a fiatal lány – tragikus balesetet szenvedett

Nem volt jogosítványa Dzijana Dzjemidovics-nak, aki egy Volkswagen volánjánál ült a tragédia idején. A fehérorosz lány csak október 1-jén töltötte be a tizennyolcadik életévét. A rendőrség tájékoztatása szerint a Volkswagen egy jobbra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy Mitsubishivel. Dzijana, valamint két utasa a helyszínen életét vesztette. A Maladzjecsnából származó két fiatalember 19, illetve 21 éves volt. A Mitsubishi vezetőjét kórházba szállították, állapotáról a beszámoló nem közölt részleteket.

Nem volt jogosítványa a fiatal lánynak, így okozott halálos balesetet. Fotó: Képernyőkép

Jogosítvány nélkül vezetett

A lánynak nem volt vezetői engedélye. Közösségi oldalain ugyanakkor több olyan felvétel is megjelent, amelyet egy autó vezetőülésében készített. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy valószínűleg nem a baleset estéjén vezetett először, ezt azonban hivatalos információ nem erősíti meg.

A viljejkai fiatal a helyi állami főiskolán tanult. Közösségi oldalain gyakran osztott meg szelfiket és zenés videókat, az egyik utolsó történetét pedig a tragédiát megelőző napon tette közzé.

Fotó: Képernyőkép

Néhány héttel korábban ünnepelte a születésnapját

Dzijana október elején még rokonai körében ünnepelte tizennyolcadik születésnapját. A közösségi oldalán megosztott felvételeken virágok, léggömbök és egy 18-as számot formázó dekoráció mellett fényképezkedett.

Néhány héttel később három fiatal vesztette életét a Volkswagen és a Mitsubishi ütközésében. A rendelkezésre bocsátott beszámoló nem tért ki arra, hogy kié volt az autó, és arra sem, miként kerülhetett a jogosítvány nélküli lányhoz.