Egy nagymama attól fél, már nem érti az unokáit – szívmelengető lett a John Lewis karácsonyi reklámja

November 3-án megérkezett a brit John Lewis áruházlánc 2026-os karácsonyi kisfilmje. A Gloria and Pickles főszerepét Kristin Scott Thomas alakítja, társa pedig egy régi, húzható játékkutya, amely Paul Whitehouse hangján szólal meg. A háromperces történet az ajándékozás mögött megbújó bizonytalanságról mesél: vajon tudjuk még, minek örülne igazán a másik?
John Lewis karácsonyi reklámja: a nagymama mindennel elkészült, mégis hiányzik valami
Gloria gondosan készül családja fogadására. Karácsonyra megérkezik a lánya, a veje és két unokája, Freddie és Maggie, a gyerekek azonban az utazástól nyugtalanok, és nehezen találják a helyüket a rendezett otthonban.
A nagymama előveszi régi játékait, köztük Picklest, a kerekeken guruló kutyát. Ami számára kedves emlék, az az unokák figyelmét csak rövid időre köti le. Gloria elbizonytalanodik: szeretne örömet szerezni nekik, de nem tudja, hogyan. Végül pénzt tesz a karácsonyi üdvözlőlapokba.
Ebben a pillanatban sok szülő és nagyszülő magára ismerhet. A szeretet megvan, csak egyre nehezebb követni, hogyan változnak a gyerekek, mi érdekli őket, és minek örülnének igazán.
Ekkor történik meg a karácsonyi csoda: Pickles életre kel, és újabb próbálkozásra ösztönzi Gloriát. Különös párosuk ajándékkereső útra indul, amelynek során egy színes tuk-tukkal London utcái fölé is emelkednek. A kaland közben a nagymamának végre támad egy ötlete.
Egy kulcs nyitja ki az ajtót egymás felé
Karácsony reggelén az unokák hiába keresik a pénzt a borítékokban. Gloria egy kulcsot mutat nekik, amely a dolgozószobáját nyitja.
Az ajtó mögött fényekkel, diszkógömbökkel és zenével teli meglepetés várja őket: a nagymama közös szórakozóhellyé változtatta a helyiséget. A gyerekek boldogan ölelik át. Az ajándék egyúttal meghívás is: legyen ez az a hely, ahol együtt tölthetnek időt, táncolhatnak, és új emlékeket gyűjthetnek.
A filmhez Sam Fender dolgozta fel a Rolling Stones You Can’t Always Get What You Want című dalát. A felvételen egykori iskolájának diákjai is közreműködtek. A kampány üzenete magyarul úgy foglalható össze: ne adjuk fel az ajándékozás örömét.
Mesésebb hangulatot hozott az idei reklám
A brit sajtó többféleképpen fogadta a kisfilmet. A The Sun szerint a John Lewis ezúttal a megszokott könnyfakasztó történetek helyett varázslatos, generációkat összekötő kalandot készített. A Guardian televíziós kritikusa jóval ironikusabban szemlélte a beszélő kutyát és az ajándékvásárlásra ösztönző történetet. Az idei reklám tehát sem váltott ki egyöntetű lelkesedést.
Gloria bizonytalansága mégis könnyen érthető. Néha éppen azoknak a legnehezebb ajándékot választani, akik a legfontosabbak nekünk: szeretnénk, ha éreznék, mennyire figyelünk rájuk.
Egy lemez, amely visszahozta a közelséget
A tavalyi, 2025-ös Where Love Lives egy apa és kamasz fia kapcsolatáról szólt. A fiú egy bakelitlemezzel lepte meg édesapját, a felcsendülő dal pedig visszarepítette a férfit fiatalságának táncparkettjére. Az emlékek között azonban már a fia is megjelent: a zene az egymástól eltávolodott családtagok közötti kapcsolat jelképévé vált.
A 2024-es The Gifting Hour két lánytestvér közös múltját idézte fel. Az ajándékot kereső Sally emlékeken át vezető utazásra indult, miközben Richard Ashcroft Sonnet című dala szólt. A 2023-as film mesésebb világba kalauzolt: egy kisfiú szokatlan, légycsapóra emlékeztető növényéhez ragaszkodott, amelyet családja végül elfogadott az ünnep részeként.
A gördeszkázó férfi, akinek minden esése értelmet nyert
A 2022-es The Beginner különösen visszafogott történettel érte el a hatását. Egy férfi ügyetlenül tanult gördeszkázni, újra és újra elesett, mégsem adta fel.
Csak a végén derült ki, miért gyakorolt ilyen kitartóan: otthonába egy gördeszkát szorongató kamasz lány érkezett a szociális munkással. A leendő nevelőapa közös kapcsolódási pontot keresett vele, hogy könnyebbé tegye számára az első, bizonytalan pillanatokat. Ettől az egyszerű felismeréstől kapott súlyt minden korábbi próbálkozása.
A régebbi filmek között ott volt a 2015-ös, Holdon magányosan élő idős férfi története, akit egy kislány távcsövön keresztül fedezett fel. A neki küldött ajándék azt üzente: valaki gondol rá. A 2018-as reklám Elton John életét vezette vissza egy gyermekkori karácsonyig és az ajándékba kapott zongoráig.
Gloria története most ehhez az emléksorhoz csatlakozik. A legszebb pillanata az az ölelés, amelyért a nagymama annyit bizonytalankodott. Mert ahogy telnek az évek, egyre értékesebbé válhat minden olyan karácsony, amikor még együtt nyithatunk ajtót egymásnak.