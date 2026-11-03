Egy nagymama attól fél, már nem érti az unokáit – szívmelengető lett a John Lewis karácsonyi reklámja

November 3-án megérkezett a brit John Lewis áruházlánc 2026-os karácsonyi kisfilmje. A Gloria and Pickles főszerepét Kristin Scott Thomas alakítja, társa pedig egy régi, húzható játékkutya, amely Paul Whitehouse hangján szólal meg. A háromperces történet az ajándékozás mögött megbújó bizonytalanságról mesél: vajon tudjuk még, minek örülne igazán a másik?

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John Lewis karácsonyi reklámja: a nagymama mindennel elkészült, mégis hiányzik valami

Gloria gondosan készül családja fogadására. Karácsonyra megérkezik a lánya, a veje és két unokája, Freddie és Maggie, a gyerekek azonban az utazástól nyugtalanok, és nehezen találják a helyüket a rendezett otthonban.

A nagymama előveszi régi játékait, köztük Picklest, a kerekeken guruló kutyát. Ami számára kedves emlék, az az unokák figyelmét csak rövid időre köti le. Gloria elbizonytalanodik: szeretne örömet szerezni nekik, de nem tudja, hogyan. Végül pénzt tesz a karácsonyi üdvözlőlapokba.

Ebben a pillanatban sok szülő és nagyszülő magára ismerhet. A szeretet megvan, csak egyre nehezebb követni, hogyan változnak a gyerekek, mi érdekli őket, és minek örülnének igazán.

Ekkor történik meg a karácsonyi csoda: Pickles életre kel, és újabb próbálkozásra ösztönzi Gloriát. Különös párosuk ajándékkereső útra indul, amelynek során egy színes tuk-tukkal London utcái fölé is emelkednek. A kaland közben a nagymamának végre támad egy ötlete.

Egy kulcs nyitja ki az ajtót egymás felé

Karácsony reggelén az unokák hiába keresik a pénzt a borítékokban. Gloria egy kulcsot mutat nekik, amely a dolgozószobáját nyitja.

Az ajtó mögött fényekkel, diszkógömbökkel és zenével teli meglepetés várja őket: a nagymama közös szórakozóhellyé változtatta a helyiséget. A gyerekek boldogan ölelik át. Az ajándék egyúttal meghívás is: legyen ez az a hely, ahol együtt tölthetnek időt, táncolhatnak, és új emlékeket gyűjthetnek.

A filmhez Sam Fender dolgozta fel a Rolling Stones You Can’t Always Get What You Want című dalát. A felvételen egykori iskolájának diákjai is közreműködtek. A kampány üzenete magyarul úgy foglalható össze: ne adjuk fel az ajándékozás örömét.