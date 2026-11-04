Johnny Depp elárulta, milyen feltétellel térne vissza A Karib-tenger kalózai következő részében

Johnny Depp ismét nyitott arra, hogy eljátssza Jack Sparrow kapitányt A Karib-tenger kalózai következő részében, de nem mindenáron. A 63 éves színész az Entertainment Tonightnak adott interjújában arról beszélt, hogy elsősorban azt szeretné, ha a filmsorozat méltó lezárást kapna.

Johnny Depp visszatérhet A Karib-tenger kalózai filmbe, egy feltételt szabott Fotó: Ian West / PA Wire

„Az egyetlen dolog, amiben igazán részt szeretnék venni, az az, hogy jobb lezárást adjak nekik” – fogalmazott Depp. Hozzátette: akkor vállalná a folytatást, ha minden a megfelelő irányba haladna, és a készítők megfelelő módon tudnák lezárni a kalóztörténetet.

A színész korábban, az Amber Hearddel folytatott rágalmazási perben még határozottan kizárta a visszatérést. A tárgyalás során azt állította, hogy a Disney ejtette őt a filmsorozatból. Az esküdtszék végül megállapította, hogy volt felesége egy 2018-as, a Washington Postban megjelent cikkben rágalmazta meg.

Jerry Bruckheimer személye is fontos lehet

Depp azt is egyértelművé tette, hogy szívesen dolgozna együtt Jerry Bruckheimer producerrel, aki a filmsorozat egyik meghatározó alakja. A színész szerint vele bármilyen produkcióban örömmel részt venne.

„Holnap munkába állnék Bruckheimerrel, bármiről is legyen szó. Nem számít, miről van szó: ha Jerryről van szó, megbízom benne. Mély barátság fűz hozzá” – mondta.

Bruckheimer augusztusban arról beszélt, hogy tárgyalnak Deppel a hatodik filmről, és már dolgoznak a forgatókönyvön. A produkcióban a korábbi részek egyik forgatókönyvírója, Ted Elliott is közreműködik. A Deadline értesülései szerint ugyanakkor Jack Sparrow karaktere nem feltétlenül kapná a főszerepet: a történet középpontjába egy új szereplő kerülhet, akit Margot Robbie alakítana.

A producer korábban is beszélt arról, hogy a következő film a filmsorozat világának továbbfejlesztése lehet, és Robbie karaktere, valamint Jack Sparrow fia is szerepet kaphat a történetben.

A régi szereplők közül Orlando Bloom, aki az eredeti trilógiában Will Turnert alakította, szintén utalt egy esetleges közös visszatérés lehetőségére. A színész 2025 októberében arról beszélt, hogy elképzelhető olyan forgatókönyv, amelyben újra összeáll a régi csapat.

Keira Knightley azonban, aki Elizabeth Swannt alakította, egyértelműen kizárta a visszatérést. A színésznő 2025 szeptemberében úgy fogalmazott, hogy kalózkodós időszaka már lezárult, és bár nagyszerű élmény volt részt venni a filmekben, nem tervezi folytatni a kalandot.