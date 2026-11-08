Bizarr halálközeli élményt élt át egy férfi: a saját jövőjével szembesült a túloldalon

Egy férfi, aki majdnem meghalt, miután elkapta a mumpsz-vírust kapott, azt állítja, hogy 50 évvel a jövőbe repítették, ahol látta leendő feleségét és az amerikai elnök meggyilkolását.

Ötven évre előre látta saját jövőjét a túlvilágon egy férfi (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Ötven évre előre látta saját jövőjét a túlvilágon

Amikor Bill McDonald arca dagadni kezdett, magas lázzal és fejfájással párosulva, azt hitte, hogy csak influenza. Viszont ahogy állapota romlott, kiderült, hogy mumpszról van szó. A vírusból általában két hét alatt fel lehet gyógyulni: Bill esetében azonban a teste elkezdte feladni a küzdelmet.

A férfi elárulta, hogy a betegség majdnem az életét követelte, mindeközben pedig egy meglehetősen bizarr halálközeli élményben volt része. Elmondása szerint a légzése leállt, majd látta, amint a teste a kórházi ágyon fekszik. Eközben ő az egekbe repült, ahol több száz "nagymama" várta és ölelte meg. Ekkor látomásai lettek a jövőjéről is, köztük a feleségéről, Carolról, akivel csak hat évvel a megpróbáltatások után találkozott.

Fiatal lányként láttam a feleségemet, pedig akkor még nem találkoztam vele. Azonnal tudtam, hogy feleségül fogom venni. Egy panoráma - mint egy tévéműsor vagy film - bontakozott ki előttem időrendi sorrendben. Rájöttem, hogy a földi életem jövőjét látom. Sok minden, amit láttam, nem volt túl jó

- idézte fel Bill, aki ekkor még csak nyolcéves volt, és a mumpsz szövődményeként tüdőfertőzéssel, veseproblémákkal és számos egyéb betegséggel küzdött.

A kaliforniai származású férfi látta az akkori amerikai elnök, John F. Kennedy meggyilkolását is, ami csak kilenc évvel később történt meg. Közvetlenül az esemény előtt megpróbálta figyelmeztetni a tanárait és az iskolatársait a gyilkosságra, de senki sem hitt neki.

A túloldalon látta magát a seregben harcolni is: egy géppuska mögött ült egy olyan helikoptertípusban, amelyet akkoriban még nem ismerhetett fel. Ez a látomása is valóra vált: 1966-ban az amerikai hadseregben szolgált a vietnami háborúban, mint legénységi főnök és lövész.

Olyan eseményeket láttam, amelyeket végül átéltem. Láttam magam, ahogy megházasodom, megszületik a két gyermekünk, sőt, még búvároktató is leszek.

Azonban utolsó látomása sokáig rejtély volt számára.

Az indiai Babaji-barlanghoz utaztam. Láttam magam, amint 58 évesen elmegyek oda. Aztán egy nap pontosan azon a helyen találtam magam, amelyet korábban megálmodtam.

Bill ezután visszatért a testébe, ahol azonnal rászakadt a gyötrő fájdalom. Összesen egy évet töltött a kórházban. Ez idő alatt a tüdejéből rendszeresen kiszívták a felesleges folyadékot, és az orvosok szinte naponta beszéltek arról, milyen csekély esélye van a túlélésre.