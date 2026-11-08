Bizarr halálközeli élményt élt át egy férfi: a saját jövőjével szembesült a túloldalon

Egy férfi, aki majdnem meghalt, miután elkapta a mumpsz-vírust kapott, azt állítja, hogy 50 évvel a jövőbe repítették, ahol látta leendő feleségét és az amerikai elnök meggyilkolását.
Ötven évre előre látta saját jövőjét a túlvilágon
Amikor Bill McDonald arca dagadni kezdett, magas lázzal és fejfájással párosulva, azt hitte, hogy csak influenza. Viszont ahogy állapota romlott, kiderült, hogy mumpszról van szó. A vírusból általában két hét alatt fel lehet gyógyulni: Bill esetében azonban a teste elkezdte feladni a küzdelmet.
A férfi elárulta, hogy a betegség majdnem az életét követelte, mindeközben pedig egy meglehetősen bizarr halálközeli élményben volt része. Elmondása szerint a légzése leállt, majd látta, amint a teste a kórházi ágyon fekszik. Eközben ő az egekbe repült, ahol több száz "nagymama" várta és ölelte meg. Ekkor látomásai lettek a jövőjéről is, köztük a feleségéről, Carolról, akivel csak hat évvel a megpróbáltatások után találkozott.
Fiatal lányként láttam a feleségemet, pedig akkor még nem találkoztam vele. Azonnal tudtam, hogy feleségül fogom venni. Egy panoráma - mint egy tévéműsor vagy film - bontakozott ki előttem időrendi sorrendben. Rájöttem, hogy a földi életem jövőjét látom. Sok minden, amit láttam, nem volt túl jó
- idézte fel Bill, aki ekkor még csak nyolcéves volt, és a mumpsz szövődményeként tüdőfertőzéssel, veseproblémákkal és számos egyéb betegséggel küzdött.
A kaliforniai származású férfi látta az akkori amerikai elnök, John F. Kennedy meggyilkolását is, ami csak kilenc évvel később történt meg. Közvetlenül az esemény előtt megpróbálta figyelmeztetni a tanárait és az iskolatársait a gyilkosságra, de senki sem hitt neki.
A túloldalon látta magát a seregben harcolni is: egy géppuska mögött ült egy olyan helikoptertípusban, amelyet akkoriban még nem ismerhetett fel. Ez a látomása is valóra vált: 1966-ban az amerikai hadseregben szolgált a vietnami háborúban, mint legénységi főnök és lövész.
Olyan eseményeket láttam, amelyeket végül átéltem. Láttam magam, ahogy megházasodom, megszületik a két gyermekünk, sőt, még búvároktató is leszek.
Azonban utolsó látomása sokáig rejtély volt számára.
Az indiai Babaji-barlanghoz utaztam. Láttam magam, amint 58 évesen elmegyek oda. Aztán egy nap pontosan azon a helyen találtam magam, amelyet korábban megálmodtam.
Bill ezután visszatért a testébe, ahol azonnal rászakadt a gyötrő fájdalom. Összesen egy évet töltött a kórházban. Ez idő alatt a tüdejéből rendszeresen kiszívták a felesleges folyadékot, és az orvosok szinte naponta beszéltek arról, milyen csekély esélye van a túlélésre.
Ahogy teltek az évek, a látomásai sorra beigazolódtak, mégis egy kérdés gyötörte: miért csak 50 évre látott előre a jövőbe, és miért nem tovább? Aztán a már említett, 2004-es indiai útja során minden világossá vált.
Miközben felé tartottam a barlangtól, szívrohamot kaptam. Egy szikla pereménél álltam meg teljesen zavartan, majd elveszítettem az egyensúlyomat, és 10 métert zuhantam egy szakadékba. Küzdöttem a levegőért, aztán leállt a légzésem. A lelkem ismét elhagyta a fizikai testemet. Ekkor döbbentem rá, hogy a jövőbeli látomások azért értek véget a barlangnál, mert ott a saját halálomat láttam előre.
A zuhanás ellenére nem szenvedett súlyos sérüléseket, gyakorlatilag karcolás nélkül jutott ki a hegyekből. A most már 80 éves férfi végül tiszteletes lett, bár történetét számtalan emberrel megosztotta, sokan nem hisznek neki - írta a Mirror.