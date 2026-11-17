Egyre nagyobb migrációs nyomás nehezedik a Kanári-szigetekre. November első 15 napjában több mint 11 ezer illegális bevándorló érkezett a népszerű spanyol üdülőhelyre, összesen 106 embercsempész hajóval. A spanyol belügyminisztérium adatai szerint a migránsok érkezése a hét elején sem ért véget – írja az Euronews.

Migránsok érkeznek a Kanári-szigetekre (A kép még 2024-ben készült) Fotó: ANTONIO SEMPERE / AFP

Egyre több migráns érkezik a Kanári-szigetekre

A hatóságok egyetlen szombati napon 15 hajóról 1580 embert mentettek ki.

A legtöbb bevándorló El Hierro szigetét célozza meg.

Az idei évben már több mint 24 ezer menedékkérő érkezett a Kanári-szigetekre, ami 66 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A szigetcsoport lakossága a World Population Review 2026-os adatai szerint körülbelül 2,2 millió fő. Az idei érkezők száma ennek mintegy 1,1 százalékával egyenértékű, bár ez nem jelenti azt, hogy valamennyien a szigeteken maradtak.

Miért nőtt meg a bevándorlók száma?

A növekedés egyik lehetséges oka, hogy az Afrikából indulók számára Marokkó könnyebben elérhető, mint Líbia. Emellett szerepet játszhat az a várakozás is, hogy a spanyol kormány befogadóbb bevándorláspolitikát folytat, mint az olasz vezetés. A migránsok ezért az Atlanti-óceánon át vezető, rendkívül veszélyes tengeri útvonalat is vállalják, hogy elérjék Európát.

Több ezer fős migránstábort számoltak fel Ceutában a királyi látogatás előtt – videó

Nagyszabású rendőrségi intézkedést hajtottak végre októberben Spanyolország egyik észak-afrikai enklávéjában, alig több mint egy héttel a spanyol királyi pár látogatása előtt. Ceuta egyik strandján mintegy háromezer migráns élt sátrakban és rögtönzött szállásokon az elmúlt két hónapban.