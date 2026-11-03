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vakcina

Kanyarójárványban halt meg egy gyerek, 30 éve nem történt ilyen New Yorkban

33 perce
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Több mint 30 éve nem történt ilyen New York államban, ahol egy gyermek életét vesztette a kanyarójárvány következtében, miközben egyre több fertőzöttet regisztrálnak.
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vakcinanew yorkvédelem

Tragédiával végződött a New York államban terjedő kanyarójárvány: egy gyermek életét vesztette Lewis megyében. Több mint három évtizede nem fordult elő hasonló haláleset a térségben – írja a Fox News.

kanyaró
Meghalt egy gyermek New York állam Lewis megyéjében a kanyarójárvány következtében. Több mint 30 éve nem volt példa hasonló halálesetre az államban.
Fotó: Illusztráció/Pexels

Kathy Hochul kormányzó megrendülten reagált a történtekre, és ismét a védőoltások fontosságára figyelmeztetett.

Anyaként és nagymamaként el sem tudom képzelni, min mehet keresztül ez a család. Együttérzek mindazokkal, akik ismerték és szerették ezt a gyermeket

– fogalmazott a politikus.

Hochul hangsúlyozta, hogy a kanyaró rendkívül fertőző betegség, amely ellen továbbra is a vakcina jelenti a leghatékonyabb védelmet.

Rendkívüli állapotot hirdettek a járvány miatt

A tragédia négy héttel azután történt, hogy a kormányzó rendkívüli veszélyhelyzetet rendelt el a New York egyes részein és a szomszédos államokban terjedő fertőzés miatt. Az intézkedés nyomán több egészségügyi dolgozó kaphatott felhatalmazást az oltások beadására, és szükség esetén további erőforrásokat is mozgósíthatnak.

Október 24-ig összesen 178 fertőzöttet regisztráltak New York államban. Közülük 170-en a metropoliszon kívül, nyolcan pedig New York városában betegedtek meg.

Két adag oltás nyújtja a legjobb védelmet

A New York-i egészségügyi minisztérium a helyi hatóságokkal együttműködve biztosítja az MMR-vakcinát mindazoknak, akik még nem kapták meg az oltást. A készítmény a kanyaró, a mumpsz és a rubeola ellen véd.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) továbbra is két adag vakcinát javasol a gyermekeknek, mivel ez biztosítja a legjobb védelmet a kanyaróval szemben.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ellenőrizzék oltási státuszukat, különösen akkor, ha oltatlan kisgyermekekkel utaznak. Figyelmeztettek: a rendkívül fertőző betegség súlyos szövődményeket, akár halált is okozhat.

 

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