Újabb gyermek halt meg a kanyarójárványban: évtizedek óta nem volt ilyen súlyos a helyzet

Wisconsin egészségügyi hatóságai pénteken megerősítették, hogy újabb gyermek halálát hozták összefüggésbe az államban zajló kanyarójárvánnyal – számolt be a Reuters.

Kanyarójárvány tombol az Egyesült Államokban. Fotó: Pixabay

Ez már a második, gyermekeket érintő haláleset a wisconsini járvány során. A hatóságok a család magánéletének védelme érdekében nem közöltek további részleteket.

Ugyanezen a napon Pennsylvaniában is újabb, kanyaróhoz köthető halálesetről számoltak be.

Az áldozat Montour megye oltatlan lakosa volt. Ezzel az államban idén hétre emelkedett a kanyaróval összefüggésbe hozott halálesetek száma.

Pennsylvaniában péntekig 46 megyében összesen 1542 fertőzést regisztráltak, a betegek közül 305-en kórházi kezelésre szorultak.

Kanyarójárvány: több mint 5000 megbetegedést jelentettek Amerikában

Az amerikai járványügyi központ (CDC) adatai szerint az Egyesült Államokban idén először haladta meg az 5000-et a kanyarós esetek száma 1991 óta.

November elején New York államban is egy gyermek halálát hozták összefüggésbe a betegséggel. Ott több mint harminc éve nem jelentettek hasonló halálesetet.

A CDC csütörtökön hat kanyaróhoz köthető halálesetet erősített meg országos szinten, ami kétszerese a 2025-ben nyilvántartott számnak.

A szövetségi és az állami adatok azonban eltérnek egymástól, mivel a CDC megváltoztatta a halálozási statisztikák összeállításához használt adatforrást.

William Moss, a Johns Hopkins Egyetem közegészségügyi professzora arra figyelmeztetett, hogy

a kanyaró könnyen terjed azokban a közösségekben, ahol alacsony az átoltottság.

Az amerikai egészségügyi minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter és Erica Schwartz, a CDC igazgatója továbbra is az MMR-vakcinát ajánlja a kanyarófertőzés megelőzésének leghatékonyabb eszközeként.

A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet szakértői testülete a következő napokban dönthet arról, hogy az Egyesült Államok elveszíti-e a kanyaró felszámolását igazoló státuszát.