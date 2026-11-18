Több mint két évtized után az Egyesült Államok elvesztette a kanyarómentes státuszát, miután két éven át rekordmagas volt a megbetegedések és a halálesetek száma.

Elvesztette a kanyarómentes státuszát az Egyesült Államok. (Képünk illusztráció) Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

Az ENSZ szakosodott szervezete, a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) megállapította, hogy az USA-ban több mint 12 hónapon át megszakítás nélkül terjedt ugyanaz a kanyaróvírus-törzs. Dr. Jarbas Barbosa, a PAHO igazgatója bejelentette, hogy Mexikó és Bolívia szintén elvesztette a kanyaró felszámolását igazoló státuszát. A vírus térségbeli újbóli felbukkanását az oltási lefedettségben mutatkozó tartós hiányosságoknak tulajdonította.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) közölte, hogy elkötelezett a kanyarómentes státusz visszaszerzése mellett az oltásokhoz való hozzáférés bővítésével.

Rekordmagas a kanyarós esetek száma az Egyesült Államokban. Fotó: ELIF ACAR / ANADOLU

Rekordmagas a kanyarós esetek száma az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban idén eddig 5400 kanyarós esetet regisztráltak, és 10 ember halt meg a betegséggel összefüggésben - ez a legmagasabb szám az 1990-es évek óta.

A jellegzetes, foltos vörös kiütéssel járó kanyaróvírus az oltóanyag feltalálása előtt évente gyermekek millióit fertőzte meg. A rendkívül fertőző vírus halálos is lehet, egyes betegeknél pedig hosszú távú szövődmények léphetnek fel, beleértve az agyvelőgyulladást és az úgynevezett immunológiai amnéziát.

Az USA-ban a gyermekek számára egy- és hatéves kor között két adag kanyaró, mumpsz és rubeola elleni (MMR) védőoltást javasolnak, amely 97%-os hatékonysággal véd a betegség ellen. Daniel Salas, a PAHO immunizációs részlegének vezetője elmondta, hogy az Egyesül Államoknak és a státuszukat elvesztő többi országnak korrekciós cselekvési tervet kell benyújtania arról, hogyan kívánják növelni az átoltottságot.

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter számos átfogó változtatást próbált végrehajtani az amerikai oltási ajánlásokban és irányelvekben. A miniszter gyakran megkérdőjelezte az MMR-vakcina biztonságosságát is, miközben az átoltottsági arányok az elmúlt években csökkentek az országban. Kennedy azzal érvelt, hogy a kanyarós esetek számának növekedése már azelőtt megkezdődött, hogy átvette az Egészségügyi és Szociális Minisztérium (HHS) vezetését, és hogy a szomszédos országokban is több a fertőzött.

A BBC szerint az MMR-oltás aránya az Egyesült Államokban 92,4%-ra esett vissza. Ez elmarad a nyájimmunitáshoz szükséges 95%-os szinttől, amely korlátozná a vírus terjedését, és megvédené azokat is, akik nem olthatók be, például az újszülötteket.

Állami tisztviselők szerint egy pennsylvaniai járványgóc több mint 1400 embert fertőzött meg - bár a valós szám valószínűleg jóval magasabb -, és hét halálos áldozatot követelt. Kennedy egészségügyi miniszter vitába keveredett a pennsylvaniai hatóságokkal a halálesetek számbavételének módjáról, és a CDC egyelőre megtagadta néhány haláleset rögzítését az adatbázisában.