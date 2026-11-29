Mesebeli látvány fogadja azokat, akik karácsony közeledtével ellátogatnak a délkelet-angliai Kentben élő Clark család otthonához. Az épületet és környékét félmillió apró fényforrás világítja meg, a kertben pedig zenélő és táncoló karácsonyi figurák, hatalmas szánkó, hóágyú és egy miniatűr karácsonyi falu várja a látogatókat.

Félmillió karácsonyi égővel díszítette fel otthonát egy család - Facebook

Elhunyt kisfiuk emlékére gyújtják meg a karácsonyi fényeket

A család 2002-ben veszítette el kisfiát, Jacket, aki mindössze hat napot élt. A gyermek november 24-én született, ezért a család minden évben ezen a napon kapcsolja fel az ünnepi fényeket.

A kezdetben szerény megemlékezésből idővel egész Nagy-Britanniában ismert karácsonyi látványosság lett. Az otthon 2016 óta látogatható, évente mintegy tízezer ember keresi fel.

A különleges dekoráció része egy emlékfa is, amelynél a látogatók elhunyt szeretteikre emlékezhetnek.

„Nagyon örülünk, hogy mi nyertük el a Nagy-Britannia Legjobb Karácsonyi Fényei díjat. Ami családi hagyományként indult fiunk és testvérünk, Jack emlékére, sokkal nagyobbá nőtte ki magát, mint azt valaha is elképzeltük volna. Minden évben két hónapot töltünk a kiállítás összeállításával, és az, hogy ezt a szeretetet, időt és kemény munkát országos szinten is elismerik, egyszerűen hihetetlen.”

Két hónapon át készül a különleges karácsonyi dekoráció

A család már szeptemberben megkezdi az előkészületeket, és a munka mellett szinte mindennap foglalkozik a díszítéssel. Az édesapa, Ross felel az elektromos berendezésekért, de a látványosság kialakításából minden családtag kiveszi a részét.

A félmillió fényforrás ellenére az ünnepi világítás működtetése körülbelül 400 fontba kerül szezononként, köszönhetően az energiatakarékos LED-eknek és az időkapcsolóknak.

Országos versenyt nyert a gyászoló család

A Clark család idén elnyerte a Nagy-Britannia legszebb karácsonyi fénydekorációjáért járó díjat. Az elismerést személyesen adta át nekik Martine McCutcheon, az Igazából szerelem című film színésznője.

A család háromezer fontot kapott energiaszámlái fedezésére. Az elmúlt években karácsonyi látványosságukkal már összesen mintegy 60 ezer fontot gyűjtöttek jótékony célokra.