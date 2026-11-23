Már áll Pozsony karácsonyfája a Régi Városháza mellett, november 26-án pedig megnyitja kapuit a város karácsonyi vására. A 27 éves, 2,2 tonnás jegenyefenyőt egy pozsonyi család ajánlotta fel. A belvárost idén is ünnepi programok, fények, koncertek és különleges látványosságok töltik meg – írja a Kemma.

Fenyőlabirintus, karácsonyi erdő és lampionos felvonulás is várja a családokat a pozsonyi karácsonyi vásár idején.

Fotó: bratislavskevianoce.sk

74 standdal nyit a főtéri karácsonyi vásár

A Főtéren és a Hviezdoslav téren november 26-án kezdődik a karácsonyi vásár, amely egészen január 3-ig várja a látogatókat. December 24-én és 25-én szünetet tartanak, majd karácsony másnapján újra kinyitnak a standok.

A főtéri vásár naponta 10 és 22 óra között lesz látogatható, a belépés ingyenes.

A Főtéren 74 stand sorakozik majd a város karácsonyfája körül. A fenyő ünnepi kivilágítása november 27-én 18.15-kor kezdődik, az eseményt a FRAGILE énekegyüttes fellépése kíséri.

A Hviezdoslav téren pénteken 19 órakor tartják a külön megnyitót, ahol a Vidiek zenél. A gyerekeket nagy csúszda és fenyőfákból kialakított labirintus várja, az adventi hétvégéken pedig kézműves foglalkozásokat is tartanak.

Az ünnepi kínálatból természetesen a pozsonyi finomságok sem maradnak ki: savanyúkáposzta-leves, mézbor, mákos és diós pozsonyi kifli, valamint juhtúrós sztrapacska is szerepel a kínálatban. A forralt borhoz használt pohárért 2 euró betétdíjat kérnek.

Karácsonyi erdő és lampionos felvonulás is lesz

A Prímási téren különleges karácsonyi erdőt rendeznek be. A 42 fenyőt pozsonyi gyerekek díszítik fel saját készítésű dekorációikkal.

December 5-én lampionos felvonulás indul az Albrecht-háztól, a menet pedig a Duna túlpartján fekvő Janko Kráľ parkba tart, ahol a Mikulás várja a gyerekeket. December 13-án Luca-napi jelmezes felvonulást is rendeznek a Hviezdoslav téren.

A szilvesztert sem hagyják ki a programból: december 31-én két téren is koncertekkel búcsúztatják az óévet.

A Hviezdoslav téren 21 órakor a Cigánski diabli lép színpadra, a Ferenciek terén pedig 22 órakor kezdődik a program.