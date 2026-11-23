Már áll Pozsony karácsonyfája a Régi Városháza mellett, november 26-án pedig megnyitja kapuit a város karácsonyi vására. A 27 éves, 2,2 tonnás jegenyefenyőt egy pozsonyi család ajánlotta fel. A belvárost idén is ünnepi programok, fények, koncertek és különleges látványosságok töltik meg – írja a Kemma.
74 standdal nyit a főtéri karácsonyi vásár
A Főtéren és a Hviezdoslav téren november 26-án kezdődik a karácsonyi vásár, amely egészen január 3-ig várja a látogatókat. December 24-én és 25-én szünetet tartanak, majd karácsony másnapján újra kinyitnak a standok.
A főtéri vásár naponta 10 és 22 óra között lesz látogatható, a belépés ingyenes.
A Főtéren 74 stand sorakozik majd a város karácsonyfája körül. A fenyő ünnepi kivilágítása november 27-én 18.15-kor kezdődik, az eseményt a FRAGILE énekegyüttes fellépése kíséri.
A Hviezdoslav téren pénteken 19 órakor tartják a külön megnyitót, ahol a Vidiek zenél. A gyerekeket nagy csúszda és fenyőfákból kialakított labirintus várja, az adventi hétvégéken pedig kézműves foglalkozásokat is tartanak.
Az ünnepi kínálatból természetesen a pozsonyi finomságok sem maradnak ki: savanyúkáposzta-leves, mézbor, mákos és diós pozsonyi kifli, valamint juhtúrós sztrapacska is szerepel a kínálatban. A forralt borhoz használt pohárért 2 euró betétdíjat kérnek.
Karácsonyi erdő és lampionos felvonulás is lesz
A Prímási téren különleges karácsonyi erdőt rendeznek be. A 42 fenyőt pozsonyi gyerekek díszítik fel saját készítésű dekorációikkal.
December 5-én lampionos felvonulás indul az Albrecht-háztól, a menet pedig a Duna túlpartján fekvő Janko Kráľ parkba tart, ahol a Mikulás várja a gyerekeket. December 13-án Luca-napi jelmezes felvonulást is rendeznek a Hviezdoslav téren.
A szilvesztert sem hagyják ki a programból: december 31-én két téren is koncertekkel búcsúztatják az óévet.
A Hviezdoslav téren 21 órakor a Cigánski diabli lép színpadra, a Ferenciek terén pedig 22 órakor kezdődik a program.
Aki pedig a belvároson kívül is körülnézne, Pozsonyligetfaluban november 27-től december 20-ig, a Régi Vásárcsarnokban pedig december 13. és 22. között talál karácsonyi vásárt.
Korábban arról is beszámoltunk, milyen elképesztő árakkal nyitott meg a budapesti karácsonyi vásár, és mire számíthatnak idén a látogatók.
A látványosság november 26-tól december 13-ig lesz látható, a fenyők pedig a kiállítás után szociális intézményekhez, jótékonysági szervezetekhez és rászoruló családokhoz kerülnek.