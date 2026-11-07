Karddal üldöztek két tinédzsert fényes nappal, egyikük megsebesült

Két férfit tartóztattak le Angliában, miután egy karddal elkövetett támadás során megsérült egy 17 éves fiú Gloucester egyik külvárosában. Az incidens pénteken, reggel 8 óra 50 perc körül történt Tuffley városrészben, két iskola közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérült fiú sebesülését feltehetően kard okozta.

A karddal elkövetett támadásban egy 17 éves fiú könnyebb sérülést szenvedett

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A hatóságok közlése szerint két férfit láttak, amint két fiút üldöztek, az egyik támadónál pedig kard volt. Az üldözött fiúk közül egy 17 éves tinédzser felületi sérülést szenvedett, míg társa sértetlenül megúszta az esetet – számolt be róla a BBC.

Két férfit tartóztattak le a karddal elkövetett támadás után

A gloucestershire-i rendőrség két helyi férfit vett őrizetbe az ügyben.

Egy 19 éves férfit az éjszaka folyamán testi sértés és erőszakos rendbontás gyanújával tartóztattak le. Egy 18 éves férfit szintén őrizetbe vettek, őt támadásra alkalmas fegyver birtoklásával, testi sértéssel és erőszakos rendbontással gyanúsítják.

Mindkét gyanúsított rendőrségi őrizetben van, kihallgatásuk folyamatban van.

A rendőrség azt is közölte, hogy egy korábban, az elkövető segítésének gyanújával őrizetbe vett nőt óvadék ellenében szabadlábra helyeztek.

Órákra lezártak két iskolát a támadás miatt

A történtek után biztonsági intézkedéseket vezettek be a közelben található St Peter's High School középiskolában és a Willow Primary Academy általános iskolában.

A két intézményt lezárták, a tanulóknak pedig a tantermekben kellett maradniuk.

A St Peter's High School egyik diákja, Jimmy a BBC-nek elmondta, hogy a történtek rendkívül ijesztőek voltak. A tanulókat arra utasították, hogy zárják be a tantermek ajtaját, és kapcsolják le a világítást.

Nagyon féltem, hevesen vert a szívem

– idézte fel a diák, aki szerint több órán keresztül nem hagyhatták el a tantermeket.

A szülők arról számoltak be, hogy az iskola üzenetben tájékoztatta őket az incidensről, és közölte, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartják.

A támadás körülményeinek tisztázása érdekében a rendőrség folytatja a nyomozást.