Hiába kért, nem kapott esernyőt Károly király, bőrig ázott a szakadó esőben – videó

III. Károly király és felesége, Kamilla királyné a Sir Vivian Richards Stadionban vett részt az Antigua és Barbuda függetlenségének 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, ahol a program részeként katonai díszszemlét tartottak.
Azonban percekkel azután, hogy a brit uralkodópár megérkezett, eleredt az eső.
Kamilla a személyzethez fordult esernyőt kérve, és hamarosan kapott is egyet, ezután pedig egy fedett részre vonult, és onnan nézte tovább az ünnepséget. Károly király is hasonlóan a személyzethez fordult segítségért, és folyamatosan kérdezgette:
Hol van az esernyő?
Az uralkodó azonban továbbra is az esőben álldogált, a kellemetlen jelenet közben pedig a ruhája is alaposan elázott.
Végül ő is megkapta az esernyőjét – írja a Manchester Evening News. A zápor nagyjából 5 percig tartott, ezt követően az ünnepség is folytatódott.
A brit király később humorral ütötte el a történteket, és azt mondta: „Elkezdtem vízitormát növeszteni a nadrágomon”.
A királyi pár karibi látogatásának egyik állomása volt Antigua és Barbuda, ahol a függetlenségi évforduló ünnepségein vettek részt. A rendezvényen az ország vezetői és a helyi közösség képviselői is jelen voltak.
Károly király a Bahamákra utazott, táncra perdült a helyiekkel
Károly király egy felvonuláson a helyiek közé állt, kezébe vette a hagyományos csörgőket, majd együtt mozgott a táncosokkal.