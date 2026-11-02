Hiába kért, nem kapott esernyőt Károly király, bőrig ázott a szakadó esőben – videó

III. Károly király és felesége, Kamilla királyné a Sir Vivian Richards Stadionban vett részt az Antigua és Barbuda függetlenségének 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, ahol a program részeként katonai díszszemlét tartottak.

„Hol az esernyő?” – kérdezgette a személyzettől III. Károly király

Fotó: AARON CHOWN / POOL

Azonban percekkel azután, hogy a brit uralkodópár megérkezett, eleredt az eső.

Kamilla a személyzethez fordult esernyőt kérve, és hamarosan kapott is egyet, ezután pedig egy fedett részre vonult, és onnan nézte tovább az ünnepséget. Károly király is hasonlóan a személyzethez fordult segítségért, és folyamatosan kérdezgette:

Hol van az esernyő?

Az uralkodó azonban továbbra is az esőben álldogált, a kellemetlen jelenet közben pedig a ruhája is alaposan elázott.

Végül ő is megkapta az esernyőjét – írja a Manchester Evening News. A zápor nagyjából 5 percig tartott, ezt követően az ünnepség is folytatódott.

King Charles appears furious as he gets caught in the rain and repeatedly tells staff to give him an umbrella. “Where’s the umbrella?!” The King appeared upset during a heavy downpour in Antigua and Barbuda’s 45th Independence Day with Camilla walking off after she was handed an umbrella. — Oli London (@OliLondonTV) November 2, 2026

A brit király később humorral ütötte el a történteket, és azt mondta: „Elkezdtem vízitormát növeszteni a nadrágomon”.

A királyi pár karibi látogatásának egyik állomása volt Antigua és Barbuda, ahol a függetlenségi évforduló ünnepségein vettek részt. A rendezvényen az ország vezetői és a helyi közösség képviselői is jelen voltak.

Károly király a Bahamákra utazott, táncra perdült a helyiekkel

Károly király egy felvonuláson a helyiek közé állt, kezébe vette a hagyományos csörgőket, majd együtt mozgott a táncosokkal.