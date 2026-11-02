ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riasztottak egy magyar Gripent, bombafenyegetés miatt szakította meg útját egy utasszállító

Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: két részletben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat – élőben az Országgyűlésből az Origón!

III. Károly király

Hiába kért, nem kapott esernyőt Károly király, bőrig ázott a szakadó esőben – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Váratlan esőzés zavarta meg III. Károly király antiguai programját, az uralkodó ugyanis egy ünnepi parádén maradt esernyő nélkül, miközben felesége, Kamilla királyné már fedél alá kerülhetett. III. Károly király láthatóan próbált segítséget kérni a kísérőitől, de egy ideig hiába érdeklődött az esernyője után.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
III. Károly királyKamilla királynéKároly király

III. Károly király és felesége, Kamilla királyné a Sir Vivian Richards Stadionban vett részt az Antigua és Barbuda függetlenségének 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, ahol a program részeként katonai díszszemlét tartottak.

Britain's King Charles III arrives alongside Chief of Defence Staff, Brigadier General Telbert Benjamin in the rain for a military parade marking Antigua and Barbuda's 45th Independence anniversary at the Sir Vivian Richards Stadium, Antigua and Barbuda, on November 1, 2026. The parade celebrates the 45th anniversary of the independence of Antigua and Barbuda from British colonial rule, having gained independence from the United Kingdom on November 1, 1981. The country remains a member of the Commonwealth, with King Charles III serving as its constitutional head of state. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP), Károly király
„Hol az esernyő?” – kérdezgette a személyzettől III. Károly király
Fotó: AARON CHOWN / POOL

Azonban percekkel azután, hogy a brit uralkodópár megérkezett, eleredt az eső.

Kamilla a személyzethez fordult esernyőt kérve, és hamarosan kapott is egyet, ezután pedig egy fedett részre vonult, és onnan nézte tovább az ünnepséget. Károly király is hasonlóan a személyzethez fordult segítségért, és folyamatosan kérdezgette:

Hol van az esernyő?

Az uralkodó azonban továbbra is az esőben álldogált, a kellemetlen jelenet közben pedig a ruhája is alaposan elázott.

Végül ő is megkapta az esernyőjét – írja a Manchester Evening News. A zápor nagyjából 5 percig tartott, ezt követően az ünnepség is folytatódott.

A brit király később humorral ütötte el a történteket, és azt mondta: „Elkezdtem vízitormát növeszteni a nadrágomon”.

A királyi pár karibi látogatásának egyik állomása volt Antigua és Barbuda, ahol a függetlenségi évforduló ünnepségein vettek részt. A rendezvényen az ország vezetői és a helyi közösség képviselői is jelen voltak.

Károly király a Bahamákra utazott, táncra perdült a helyiekkel

Károly király egy felvonuláson a helyiek közé állt, kezébe vette a hagyományos csörgőket, majd együtt mozgott a táncosokkal.

 

Szóljon hozzá!