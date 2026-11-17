Orosz drónok jelentek meg Kárpátalja légterében kedd délelőtt, a támadás során pedig Munkács is a célpontok között volt. A károsultak megsegítésére most adománygyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Dróntámadás érte Kárpátalját november 17-én. (Képünk illusztráció) Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV / NurPhoto

Mint arról korábban beszámoltunk, a kárpátaljai légiriadót 9 óra 24 perckor rendelték el, miután az ukrán légierő jelzése szerint a szomszédos Lemberg megye felől drónok közelítettek a térséghez. Helyi Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy egy Shahed típusú drón egy régi épületbe csapódott, hivatalosan azonban még nem erősítették meg, hogy a robbanásokat becsapódás vagy a légvédelem okozta-e, ahogy az esetleges károkról és sérültekről sincs pontos információ. A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció tájékoztatása szerint 11 óra 15 perckor feloldották a riadót, így a munkácsi, az ungvári és a huszti járásban élők elhagyhatták az óvóhelyeket.

A támadás a határ menti közlekedést is érintette. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a történtek miatt pedig november 17-én és 18-án szünetel a vasúti közlekedés Magyarország és Ukrajna között.

Adománygyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a kárpátaljaiaknak

A Magyar Református Szeretetszolgálat együttérzését fejezte ki a háború sújtotta térségben élőkkel, és adománygyűjtést indított a határon túli magyarok megsegítésére.

Közleményükben felidézték, hogy a konfliktus kirobbanása óta folyamatosan támogatják a rászorulókat: humanitárius segélyekkel, intézményi támogatásokkal, óvóhelyek kialakításával, valamint a kárpátaljai szeretetkonyhák működtetésével igyekeznek enyhíteni a háború következményeit.

A mostani akcióra azért van sürgető szükség, mert a november 17-i orosz dróntámadások országszerte Ukrajna energetikai központjait és elosztóhálózatát érték, súlyosan veszélyeztetve a térség áramellátását. A szeretetszolgálat ezért a Kárpátaljai Református Egyházkerülettel egyeztetve hirdetett meg újabb gyűjtést. A befolyt összegből a kárpátaljai gyülekezetek aggregátoraihoz szükséges üzemanyagot vásárolnak, valamint tartós élelmiszerekkel segítik a helyi intézményeket és a rászoruló családokat.