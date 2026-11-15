Ki várakozna órákat egy 4 forintos kebabért? A több száz méteres sorból úgy tűnik, sokan - videó

Ha valamit szinte ingyen adnak, arra azért elég nehéz nemet mondani. Berlinben pedig most azt is megmutatták, hogy egy 4 forintos kebabért akár órákig is hajlandóak várakozni az emberek. Egy újonnan nyílt döneres az akció keretében mindössze 1 eurócentért kínálta a dönert, amire rögtön rá is haraptak a helyiek.

Nem mindennapi akcióval nyitott meg egy új kebabos Berlinben: mindössze 1 eurócentért, vagyis nagyjából 4 forintért adták a dönert.

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A berlini Prenzlauer Bergben található üzlet előtt vasárnapra

több mint 300 méteres sor alakult ki, dél körül pedig már mintegy 600 ember várta, hogy végre hozzájusson a filléres ebédhez.

Volt, aki két órát várt a filléres kebabra

A BILD riportere olyan vendégekkel is találkozott, akik már több órája várakoztak. Volt, aki sörözéssel ütötte el az időt, más egyszerűen csak élvezte a napsütést. Egy ipari alpinista például úgy gondolta, éhes is, vasárnap is van, a kebab pedig egy centbe kerül – mi baj lehet belőle?

Két egyetemista végül kétórás várakozás után jutott hozzá a zsákmányhoz.

A két dönerért összesen 2 centet, vagyis nagyjából 8 forintot fizettek. Ennél azért nehéz olcsóbb ebédet találni a német fővárosban.

A számla is egészen különleges lett: az összeg annyira minimális volt, hogy az áfa is 0 centként szerepelt rajta.

Iránból érkeztek, most már a harmadik üzletet tervezik

Aki végül sorra került, hatalmas adagot kapott. A csirkés kebab egyébként 8 euróba kerül, vagyis az akció tényleg nem mindennapi kedvezményt jelentett.

Persze nem mindenki volt maradéktalanul elégedett: akadt, aki szerint a hús lehetett volna jobb is, más viszont csak a csípős szószt találta különösen finomnak.

A „Zagros” mögött a Hosseini család áll, amely 2018-ban Irán kurdok lakta részéről menekült Németországba. Néhány év alatt saját dönerüzletet építettek fel Berlinben, ma pedig már két helyen várják a vendégeket.

A következő étkezdét a Kurfürstendammon tervezik megnyitni. A mostani nyitási akció mindenesetre alaposan felkeltette az érdeklődést:

az 1 eurócentes kebabért több mint 300 méteres sor kígyózott az üzlet előtt.

Berlinben korábban is okozott már komoly felfordulást egy döneres üzlet nyitása. Az 1 euróért kínált kebab hírére óriási tömeg gyűlt össze, a helyzet pedig hamar elfajult: a kövekkel és tűzijátékkal dobálózó fiatalok megfékezésére rohamrendőröket is bevetettek.