Tömegverekedés és zavargás tört ki az 1 eurós kebab miatt Dortmundban - videó

Több száz fiatal gyűlt össze egy új kebabozó megnyitóján a rendkívüli akció miatt, ám a várakozás közben elszabadultak az indulatok. A rendőröket kövekkel, pirotechnikai eszközökkel és elektromos rollerekkel dobálták – adta hírül a belga Nieuwsblad.
Hatalmas tömeg érkezett az olcsó kebabért
A dortmundi üzlet tulajdonosa online hirdette meg a nyitási akciót, amelynek keretében mindössze 1 euróért kínálták a kebabot. A kedvezmény óriási érdeklődést váltott ki:
a hatóságok mintegy 300 fiatalt számoltak össze, a tulajdonos szerint azonban akár ezren is lehettek.
A várakozók között hamar feszültté vált a helyzet, többen az úttestre is kiszorultak. A kialakult káosz miatt végül maga az üzletvezető értesítette a rendőrséget.
Kövekkel és rollerekkel dobálták az egyenruhásokat
A rendőrök felszólították a jelenlévőket, hogy hagyják el az utcát, ám erre többen agresszívan reagáltak.
Köveket, tűzijátékot, dinitrogén-oxid-palackokat és elektromos rollereket hajigáltak az egyenruhások felé, egy járőrautóban pedig kár keletkezett.
A hatóságok helikoptert és rohamrendőröket is bevetettek, végül gumibot használatát is kilátásba helyezték. Egy férfit őrizetbe vettek, akinél riasztópisztolyt találtak. Sérültekről nem érkezett jelentés.
A városvezetés átmenetileg betiltotta az üzlet működését,
a rendőrség pedig vizsgálja a történteket és azt is, hogy a tulajdonos felelősségre vonható-e az akció miatt.