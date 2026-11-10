Tömegverekedés és zavargás tört ki az 1 eurós kebab miatt Dortmundban - videó

Több száz fiatal gyűlt össze egy új kebabozó megnyitóján a rendkívüli akció miatt, ám a várakozás közben elszabadultak az indulatok. A rendőröket kövekkel, pirotechnikai eszközökkel és elektromos rollerekkel dobálták – adta hírül a belga Nieuwsblad.

Erőszakosra fordult a kebabozó megnyitója Dortmundban. A „Food Lover” standja előtt 2026. november 9-én még a vasárnapi zavargások nyomai láthatók.

Fotó: BERND THISSEN / DPA/AFP

Hatalmas tömeg érkezett az olcsó kebabért

A dortmundi üzlet tulajdonosa online hirdette meg a nyitási akciót, amelynek keretében mindössze 1 euróért kínálták a kebabot. A kedvezmény óriási érdeklődést váltott ki:

a hatóságok mintegy 300 fiatalt számoltak össze, a tulajdonos szerint azonban akár ezren is lehettek.

A várakozók között hamar feszültté vált a helyzet, többen az úttestre is kiszorultak. A kialakult káosz miatt végül maga az üzletvezető értesítette a rendőrséget.

Kövekkel és rollerekkel dobálták az egyenruhásokat

A rendőrök felszólították a jelenlévőket, hogy hagyják el az utcát, ám erre többen agresszívan reagáltak.

Köveket, tűzijátékot, dinitrogén-oxid-palackokat és elektromos rollereket hajigáltak az egyenruhások felé, egy járőrautóban pedig kár keletkezett.

A hatóságok helikoptert és rohamrendőröket is bevetettek, végül gumibot használatát is kilátásba helyezték. Egy férfit őrizetbe vettek, akinél riasztópisztolyt találtak. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A városvezetés átmenetileg betiltotta az üzlet működését,

a rendőrség pedig vizsgálja a történteket és azt is, hogy a tulajdonos felelősségre vonható-e az akció miatt.