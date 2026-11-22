Napra pontosan 63 évvel ezelőtt, 1963. november 22-én olyan történt, ami nem csak az Egyesült Államokat, de az egész világot sokkolta: Dallasban egy merénylő agyonlőtte az elnök John F. Kennedyt. A 46 éves vezetőt azonnal a Parkland Kórházba szállították, azonban semmit nem tehettek már érte az orvosok. 30 perccel később halottnak nyilvánították. A tettes a 24 éves volt tengerészgyalogos Lee Harvey Oswald volt, akit hamarosan elfogtak, azonban bíróság elé már nem tudták állítani, mert két nappal később, november 24-én egy klub tulajdonosa, Jack Ruby végzett vele. Az események láncolatának köszönhetően számtalan teória, összeesküvés-elmélet született. Vannak, akik a mai napig szentül hiszik, hogy a JFK-merényletet az amerikai kormány rendelte el. Roger Stone a The Man Who Killed Kennedy: The Case Against LBJ című könyvben például arról ír: az alelnök Lyndon Johnson állhatott a háttérben, aki nem csak John Fitzgerald Kennedy megölését rendelte el, de másokét is, hogy feljebb juthasson a politikai ranglétrán.

John F. Kennedy a végzetes napon, nem sokkal a konvoj indulása előtt

Fotó: UPI Photo / eyevine / NORTHFOTO

Egy másik elmélet szerint a maffia állt az elnökgyilkosság mögött. E teóriának szolgáltat táptalajt, hogy a Lee Harvey Oswalddal végző Rubyt valóban több szál kötötte az alvilághoz. Sokak szerint azonban Fidel Castro állt a merénylet mögött. Ebben hitt Kennedy utódja, a fentebb már említett Lyndon Johnson is, aki véleményét két, 1968-ban és 1969-ben adott interjúban ki is fejtette.

A legőrültebb elmélet összeköti a John F. Kennedy és az Abraham Lincoln elleni merényletet

Az összeesküvéselmélet-hívők valóságtól elrugaszkodott gondolkodásmódját jól jellemzi, hogy olyan helyen is képesek összefüggéseket találni, ahol fizikailag nem lehet semmiféle kapocs. Ennek ellenére valóban már-már vérfagyasztónak is nevezhető, miként cseng össze két amerikai elnök, Abraham Lincoln és John F. Kennedy meggyilkolása – noha a kettőt egy évszázad választja el.

Mutatjuk a legkülönösebb összefüggéseket:

Mindkét elnük vezetékneve hét betűből áll, mindketten '46-ban kerültek a kongresszusba, csupán száz év eltéréssel, valamint mindketten '60-ban lettek elnökök, ráadásul mindkettejüket egy Johnson vezetéknevű elnök követte: Lincolnt Andrew Johnson, Kennedyt Lyndon Johnson.

Mindkettejükkel egy három névvel rendelkező gyilkos végzett – John Wilkes Booth és Lee Harvey Oswald –, ráadásul mindtét merénylő neve 15 betűből állt.

Booth egy színházban követte el a merényletet, és egy raktárba menekült be, Oswald egy raktár (a Texasi Tankönyvraktár) hatodik emeleti ablakából lőtt, és egy filmszínházba menekült be. Egyik gyilkos sem érte meg a tárgyalás napját: mindkettejüket megölték.

Mindkét elnököt egy pénteki napon lőtték főbe. A feleségük mindkét esetben mellettük volt a végzetes pillanatban.

Mindkét elnök elvesztett egy gyermeket, mialatt a Fehér Házban élt.

Lincoln titkára, akit Kennedynek hívtak, állítólag figyelmeztette, hogy ne menjen el a végzetes napon a Ford Színházba. Kennedy titkára, Evelyn Lincoln pedig őt figyelmeztette, hogy ne utazzon Dallasba.

Természetesen – hangsúlyozzuk – a fentebb ismertetett összefüggéseket nem valamiféle titkos összeesküvés szülte, sokkal inkább a véletlen. Ennek ellenére tény, hogy hány ponton kapcsolódik a két amerikai elnök halála a sors különös játékának köszönhetően.

Az alábbi fotóra kattintva lapozható végig galériánk a tragikus, 63 évvel ezelőtti napról: