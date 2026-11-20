Kényszerleszállást hajtott végre az American Airlines egyik repülőgépe csütörtök este az Egyesült Államokban, miután a felszállást követően egy másik járat személyzete lángokat észlelt az egyik hajtóműnél. A repülőgép biztonságosan visszatért az indulási repülőtérre, személyi sérülésről nem érkezett jelentés – számolt be róla a Daily Mail.

Kényszerleszállást hajtott végre az American Airlines egyik járata Phoenixben, miután műszaki meghibásodást jelentettek.

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Az American Airlines 3230-as járata helyi idő szerint nem sokkal 18 óra után indult az arizonai Phoenixből az oregoni Portlandbe. A fedélzeten 113 utas és a személyzet öt tagja tartózkodott.

Nem sokkal a felszállás után a légiforgalmi irányítás figyelmeztette a pilótát, hogy a mögöttük felszálló SkyWest Airlines egyik repülőgépének személyzete lángokat látott az egyik hajtóműből kicsapni, és esetleges folyadékszivárgást is észlelt.

A pilóta ezt követően jelezte, hogy a repülőgép hidraulikus rendszerében meghibásodás lépett fel, ezért vissza kíván térni Phoenixbe.

Vészjelzést adott le a pilóta a kényszerleszállás előtt

A légiforgalmi irányító arra utasította a pilótát, hogy tartsa a mintegy 2100 méteres repülési magasságot, majd megerősítést kért a visszatérési szándékáról.

A pilóta ekkor háromszor megismételte a nemzetközi vészjelzést, a „Mayday” szót, és közölte, hogy visszatérnek a phoenixi repülőtérre.

Az irányítás engedélyezte a visszatérést, a repülőgép pedig három perccel később biztonságosan leszállt.

Az American Airlines szóvivője megerősítette, hogy az incidenst műszaki meghibásodás okozta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a hajtómű valóban kigyulladt volna.

A repülőgép a leszállás után saját hajtóműveivel gurult a terminálhoz, majd műszaki vizsgálatra kivonták a forgalomból. Az utasok a szokásos módon hagyták el a fedélzetet, és még aznap este egy másik repülőgéppel folytathatták útjukat.

A Flightradar24 adatai szerint az utasok helyi idő szerint nem sokkal 21 óra előtt ismét elindultak Portland felé.

A meghibásodás pontos oka egyelőre nem ismert. A másik repülőgép személyzete által jelzett esetleges folyadékszivárgás és a pilóta által jelentett hidraulikus probléma felveti a hidraulikafolyadék szivárgásának lehetőségét, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.