Késelés történt egy csantavéri kínai boltban – videó

Szörnyű késelés volt szombaton egy kínai üzletben Csantavéren, Szerbiában. Egy fiatal férfi agresszíven kezdett viselkedni a boltban, ezért az ott dolgozó férfi és felesége elküldték.

A rendőrök hamar elfogták a késelés elkövetőjét - Illusztráció

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A vita az épület előtt is folytatódott, így a feleség a közeli rendőrőrsre sietett segítségért.

Mire visszaért, addigra a férjét a támadó több helyen is megsebesítette egy késsel.

A megtámadott férfit a mentők kórházba vitték – írja a VAOL a Pannon RTV-re hivatkozva.

„A férfi egyszerűen bejött az üzletbe, és megpróbált fizikailag bántalmazni engem és a férjemet. Nem kért pénzt, és semmi mást sem követelt, egyszerűen csak bejött az üzletbe, és agresszívan kezdett viselkedni. Ezután a férjemmel megpróbáltuk kitessékelni az üzletből. Ezt követően a férjem azt mondta, hogy értesítsem a rendőrséget, ezért odaszaladtam a rendőrségre, hogy bejelentsem az esetet. Amíg én a rendőrségen bejelentést tettem, addig megtörtént a baj” – mondta a megtámadott férfi felesége.

A rendőrség tájékoztatása szerint a támadó egy 2003-ban született férfi, aki a késelés után elmenekült a helyszínről. A férfit a rendőrök rövid időn belül elfogták, és emberölési kísérlet miatt őrizetbe vették.

Késelés Nógrád megyében

Késelésig fajult egy szóváltás Cereden, egy 18 éves fiú apjával együtt támadt rá egy 51 éves férfira, akit oldalba szúrtak. Az apát életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, míg a fiatalnak garázdaság miatt kell felelnie.