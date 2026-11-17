Brutális késes támadás történt kedden reggel Kolozsváron, ahol egy 54 éves nő két kisgyermeket bántalmazott egy társasház lépcsőházában. A 11 éves fiút késsel sebesítette meg, nyolcéves társát pedig megverte. A nagyobbik gyermeket kórházba szállították, a támadót pedig elfogták,

Két gyerekre támadt egy nő Kolozsváron, a 11 éves fiút késsel sebesítette meg, nyolcéves társát megverte (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Gyermekekre támadt egy nő Kolozsváron

A Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint reggel 7:50 körül érkezett bejelentés arról, hogy egy nő két gyermekre támadt a kolozsvári Monostor negyed egyik tömbházában. Értesülések szerint a 11 éves fiú a mellkasán és a karján szenvedett kés okozta sérüléseket, míg nyolcéves társát fizikailag bántalmazta az elkövető.

A rendőrök azonosították és elfogták a feltételezett támadót, egy 54 éves kolozsvári nőt, aki ellen büntetőeljárást indítottak. A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A hatóságok nem közölték, miért rontott rá a nő a két kiskorúra – írta meg a Maszol.

Nyolc embert késeltek meg egy szupermarketben

Nyolc embert megsebesített egy késes támadó a dél-koreai Incshon egyik szupermarketében. Egy húszas éveiben járó nőnek megállt a szíve, a feltételezett elkövetőt a vásárlók fékezték meg.