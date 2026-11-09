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műanyag

Búcsút inthetünk a ketchup- és majonézes tasakoknak, nagy változás jön az éttermekben

3 órája
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Hamarosan új módon kaphatjuk a ketchupot és a majonézt az éttermekben. Az Európai Unió 2030-tól korlátozza az egyszer használatos kis csomagolásokat, amelyek helyett újratölthető adagolók vagy más megoldások jöhetnek.
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műanyagketchupeurópai unió

Új szabályok változtathatják meg az éttermi étkezés egyik megszokott részletét: 2030-tól eltűnhetnek a helyben fogyasztott fogások mellől az egyszer használatos ketchup-, majonéz- és mustáros tasakok. Az Európai Unió a felesleges hulladék mennyiségét szeretné ezzel visszaszorítani – írja az osztrák Heute.

ketchup
Eltűnhetnek a ketchup- és majonézes tasakok az éttermekből, új uniós szabály jön
Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / AFP (Képünk illusztráció)

Eltűnhetnek a ketchup- és majonézes tasakok az éttermekből, új uniós szabály jön

Az új uniós csomagolási rendelet, a PPWR több olyan műanyag terméket is érint, amelyet a vendéglátásban mindössze néhány percig használnak, majd kidobnak. 

Ide tartoznak az egyadagos ketchup-, majonéz- és mustáros tasakok, a kis szószos tégelyek, valamint az egyenként becsomagolt fűszerek.

A műanyagba csomagolt cukor és kávétejszín is a korlátozás alá eshet. A cél, hogy a rövid ideig használatos megoldásokat tartósabb alternatívák váltsák fel.

Elvitel esetén maradhatnak

A szabályozás a helyben elfogyasztott ételekre és italokra vonatkozik. Ha valaki elvitelre kér valamit, például egy drive-inben vagy egy kávézóban, továbbra is kaphat egyszer használatos kiszerelést.

Bizonyos esetekben kivétel is érvényesülhet. 

A szupermarketekben kínált salátákhoz adott külön öntet, valamint a kórházakban és gondozóintézményekben használt kiszerelések is mentesülhetnek, ha ezt higiéniai okok teszik szükségessé.

Az éttermek többféle alternatíva közül választhatnak: jöhetnek az újratölthető adagolók, a kisebb üvegtálkák, de akár ehető megoldások, például ostyatálkák is. A kávétejszínt pedig kancsóban szolgálhatják fel. Hogy végül melyik módszer terjed el, azt a vendéglátóhelyek döntik el.

A cél a kevesebb szemét

Az uniós intézkedés célja 

az egyszer használatos műanyagok és az általuk termelt hulladék visszaszorítása. 

A vendéglátásban ezekből óriási mennyiség fogy, miközben sok esetben csak néhány percig van rájuk szükség.

Az új előírások 2030. január 1-jétől lépnek életbe, így a vendéglátóhelyeknek addig van idejük felkészülni a változásra.

 

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