Búcsút inthetünk a ketchup- és majonézes tasakoknak, nagy változás jön az éttermekben

Új szabályok változtathatják meg az éttermi étkezés egyik megszokott részletét: 2030-tól eltűnhetnek a helyben fogyasztott fogások mellől az egyszer használatos ketchup-, majonéz- és mustáros tasakok. Az Európai Unió a felesleges hulladék mennyiségét szeretné ezzel visszaszorítani – írja az osztrák Heute.

Eltűnhetnek a ketchup- és majonézes tasakok az éttermekből, új uniós szabály jön

Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / AFP (Képünk illusztráció)

Eltűnhetnek a ketchup- és majonézes tasakok az éttermekből, új uniós szabály jön

Az új uniós csomagolási rendelet, a PPWR több olyan műanyag terméket is érint, amelyet a vendéglátásban mindössze néhány percig használnak, majd kidobnak.

Ide tartoznak az egyadagos ketchup-, majonéz- és mustáros tasakok, a kis szószos tégelyek, valamint az egyenként becsomagolt fűszerek.

A műanyagba csomagolt cukor és kávétejszín is a korlátozás alá eshet. A cél, hogy a rövid ideig használatos megoldásokat tartósabb alternatívák váltsák fel.

Elvitel esetén maradhatnak

A szabályozás a helyben elfogyasztott ételekre és italokra vonatkozik. Ha valaki elvitelre kér valamit, például egy drive-inben vagy egy kávézóban, továbbra is kaphat egyszer használatos kiszerelést.

Bizonyos esetekben kivétel is érvényesülhet.

A szupermarketekben kínált salátákhoz adott külön öntet, valamint a kórházakban és gondozóintézményekben használt kiszerelések is mentesülhetnek, ha ezt higiéniai okok teszik szükségessé.

Az éttermek többféle alternatíva közül választhatnak: jöhetnek az újratölthető adagolók, a kisebb üvegtálkák, de akár ehető megoldások, például ostyatálkák is. A kávétejszínt pedig kancsóban szolgálhatják fel. Hogy végül melyik módszer terjed el, azt a vendéglátóhelyek döntik el.

A cél a kevesebb szemét

Az uniós intézkedés célja

az egyszer használatos műanyagok és az általuk termelt hulladék visszaszorítása.

A vendéglátásban ezekből óriási mennyiség fogy, miközben sok esetben csak néhány percig van rájuk szükség.