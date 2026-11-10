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Olasz síparadicsomban nyitna éttermeket a KFC, hatalmas felháborodás és tiltakozás lett belőle

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Közleményben tiltakozott kedden az északkelet-olaszországi kistermelőket képviselő Coldiretti, miután megerősítést nyert, hogy a panírozott, fűszeres sült csirkéről ismert amerikai gyorsétteremlánc üzletet nyit Cortina d’Ampezzo és Madonna di Campiglio egy-egy menedékházában. A KFC két forgalmas csomópontra tervezte a nyitást.
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kfcsíparadicsomOlaszországgyorsétteremtiltakozás

A Trentino-Alto Adige tartomány termelőit tömörítő szövetség kifejtette, hogy a nemzetközi gyorsétteremlánc, a KFC üzleteinek megnyitása Cortina d'Ampezzo és Madonna di Campiglio sípályáin „elfogadhatatlan pofont jelent hegyeink és völgyeink identitásának és gasztronómiai hagyományának (..) a gyorséttermi óriás megérkezése közvetlen veszélyt jelent hegyi közösségeink munkájának méltóságára és gazdaságára nézve”.

KFC Kentucky Fried Chicken fast food restaurant with logo sign is seen in Krakow, Poland, on October 26, 2026. The signage displays the logotype of an American chain fast-food eatery. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
A tiltakozás szerint ártana a helyieknek a KFC megjelenése - Illusztráció
Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

A menedékházakat üzemeltető Faloria részvénytársaság bejelentése, miszerint a Kentucky Fried Chicken megveti a lábát a Dolomitok síparadicsomában, azonnali fenntartásokhoz vezetett főleg azt követően, hogy

a gyorsétteremlánc internetes képeken megmutatta, miként kívánja átalakítani a menedékházakat a márkáját hirdető piros panelekkel.

Francesco Lollobrigida mezőgazdasági, élelmiszerszuverenitási és erdészeti miniszter hangoztatta, hogy nem ellenzi az újításokat, de úgy véli, hogy a hegyi környezet, és az, amit a turisták a csúcsokon keresnek, nagyon különbözik a fast food kultúrától.

Síliftállomásoknál nyílnának a KFC gyorséttermek

Az utóbbi két napban ezer aláírás is összegyűlt az amerikai gyorsétterem megállítására.

A tervek szerint a KFC-üzletek az egymástól valamivel több mint 200 kilométerre található Cortina d'Ampezzo és Madonna di Campiglio egy-egy menedékházában nyílnak meg,

a síliftállomások közelében, ahol a legtöbb látogató fordul meg.

A Faloria társaság hétfőn rendkívüli értekezletet tartott a kérdésről, majd közleményben hangoztatta, hogy esztétikailag nem alakítják át a menedékházakat, a KFC termékeit a kávézókban árulják majd.

Különös ételújdonsággal sokkolta a vásárlókat a KFC

Nem mindennapi reggelivel állt elő a KFC: a gyorsétteremlánc csirkeízű gabonapelyhet dobott piacra, amelyet tej helyett a cég jellegzetes, forró mártásával ajánlanak fogyasztani. A limitált termék alaposan megosztotta az internetezőket.

 

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