Olasz síparadicsomban nyitna éttermeket a KFC, hatalmas felháborodás és tiltakozás lett belőle

A Trentino-Alto Adige tartomány termelőit tömörítő szövetség kifejtette, hogy a nemzetközi gyorsétteremlánc, a KFC üzleteinek megnyitása Cortina d'Ampezzo és Madonna di Campiglio sípályáin „elfogadhatatlan pofont jelent hegyeink és völgyeink identitásának és gasztronómiai hagyományának (..) a gyorséttermi óriás megérkezése közvetlen veszélyt jelent hegyi közösségeink munkájának méltóságára és gazdaságára nézve”.

A tiltakozás szerint ártana a helyieknek a KFC megjelenése - Illusztráció

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

A menedékházakat üzemeltető Faloria részvénytársaság bejelentése, miszerint a Kentucky Fried Chicken megveti a lábát a Dolomitok síparadicsomában, azonnali fenntartásokhoz vezetett főleg azt követően, hogy

a gyorsétteremlánc internetes képeken megmutatta, miként kívánja átalakítani a menedékházakat a márkáját hirdető piros panelekkel.

Francesco Lollobrigida mezőgazdasági, élelmiszerszuverenitási és erdészeti miniszter hangoztatta, hogy nem ellenzi az újításokat, de úgy véli, hogy a hegyi környezet, és az, amit a turisták a csúcsokon keresnek, nagyon különbözik a fast food kultúrától.

Síliftállomásoknál nyílnának a KFC gyorséttermek

Az utóbbi két napban ezer aláírás is összegyűlt az amerikai gyorsétterem megállítására.

A tervek szerint a KFC-üzletek az egymástól valamivel több mint 200 kilométerre található Cortina d'Ampezzo és Madonna di Campiglio egy-egy menedékházában nyílnak meg,

a síliftállomások közelében, ahol a legtöbb látogató fordul meg.

A Faloria társaság hétfőn rendkívüli értekezletet tartott a kérdésről, majd közleményben hangoztatta, hogy esztétikailag nem alakítják át a menedékházakat, a KFC termékeit a kávézókban árulják majd.

Különös ételújdonsággal sokkolta a vásárlókat a KFC

Nem mindennapi reggelivel állt elő a KFC: a gyorsétteremlánc csirkeízű gabonapelyhet dobott piacra, amelyet tej helyett a cég jellegzetes, forró mártásával ajánlanak fogyasztani. A limitált termék alaposan megosztotta az internetezőket.