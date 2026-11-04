Kibertámadás érte a francia vérbankokat, a vérkészletek is veszélybe kerültek

A francia vérkészítményekért felelős intézmény, az EFS közlése szerint a támadás nem közvetlenül a szervezetet, hanem az egyik szolgáltatóját érte. A behatolók rendkívül magas értékre módosították volna a hűtőhelyiségek hőmérsékleti és leolvasztási küszöbértékeit.

Kibertámadás érte a francia vérbankokat, veszélybe kerültek a vérkészletek Fotó: MAZKO VADIM

A hűtőrendszerek működésében bekövetkezett változásokat az intézmények megfigyelő- és riasztórendszerei gyorsan észlelték. A személyzet így időben intézkedhetett: az érintett berendezésekben tárolt vérkészítményeket és mintákat biztonságba helyezték, illetve elővigyázatosságból más létesítményekbe szállították.

Az EFS hangsúlyozta, hogy nem történt egészségügyi következményekkel járó esemény, és egyetlen vérkészítmény sem veszett el. A szervezet egyelőre nem tudta megállapítani a kibertámadás eredetét, és az elkövetőkről sem közölt információt.

Az intézmény a francia nemzeti kiberbiztonsági ügynökséggel (ANSSI), valamint az egészségügyi minisztériummal együttműködve vizsgálja az esetet. Emellett megerősítették valamennyi hűtőberendezés működésének és hőmérsékletének ellenőrzését. Az EFS szerint a vérgyűjtés és -elosztás folyamatosan biztosított.

A franciaországi eset nem egyedülálló: az elmúlt időszakban az Egyesült Királyság húsfeldolgozó iparát is kibertámadások érték, több európai országban pedig szupermarketek hűtő- és fagyasztóberendezéseit vették át távolról. Utóbbi esetekben az élelmiszerek megromlása több millió dolláros kárt okozott.